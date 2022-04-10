Serie A’da Napoli’ye Fiorentina darbesi

Şampiyonluk yarışı veren Napoli, dolu tribünler önünde Fiorentina'ya 3-2 mağlup oldu.

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İtalya Serie A’nın 32. haftasında şampiyonluk yarışı veren Napoli, sahasında Fiorentina ile karşılaştı. Diego Armando Maradona Stadı’ndaki mücadeleyi konuk takım 3-2 kazanarak şampiyonluk yarışında son 8 haftaya girilirken büyük bir yara verdi.

Avrupa kupalarına katılma yarışı veren Fiorentina, 29. dakikada Gonzalez ile 1-0 öne geçti. Napoli 56’da oyuna giren Mertens’in 58. dakikadaki golüyle durumu 1-1 yapıp umutlandı.

Fiorentina oyuna 65’te girip 66. dakikada ilk golünü atan Ikone ile yeniden öne geçti. 72. dakikada ise Cabral çok şık bir golle Napoli’nin umutlarını söndüren golü kaydetti: 3-1.

84. dakikada Napoli’nin golcüsü Osimhen sahneye çıkıp maçın skorunu 3-2 olarak ilan etti.

Napoli bu maçın ardından 66 puanla 3. sıraya inerken, Fiorentina 53 puanla 7. sıraya yükseldi.

Ligin 33. haftasında Fiorentina, Venezia ile; Napoli ise Roma ile sahasında karşılaşacak.