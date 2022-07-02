Serie A’nın ilk kadın hakemi Maria Sole Ferrieri Caputi

İtalya Serie A'da gelecek sezondan itibaren ilk kez bir kadın hakem görev yapacak.

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İtalya Serie A’nın ilk kadın hakemi Maria Sole Ferrieri Caputi oldu. 31 yaşındaki hakem Caputi, Ağustos ayında başlayacak 2022-23 sezonunun hakem kadrosunda yer alacak.

Ferrieri Caputi, geçen sezon Coppa Italia’da görev alan ilk kadın hakem olma unvanına da sahip. İtalyan Hakemler Derneği (AIA) Başkanı Alfredo Trentalange, “Bu çok güzel bir an” derken “Bir kadının ligimizde maç yönetecek olmasına sevinmemiz üzücü. Açıkçası Maria Sole’nin Serie A havuzundaki ilk kadın olacağı haberi tarihi bir an. Ancak terfisi ayrıcalıktan değil liyakatten gelen bir gelişme” dedi.

Ferrieri Caputi AIA’ya 2007 yılında katıldı ve 2015 yılına kadar bölgesel maçlar yönetti ve Serie D’deki maçlardan sorumluydu.