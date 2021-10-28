Serie A’yı karıştıran kırmızı kart: ‘Tarihin en kötüsü’

İtalya Serie A'da oynanan Venezia-Salernitana maçında Ethan Ampadu'ya gösterilen kırmızı kart tartışma yarattı. Franck Ribery ile girdiği ikili mücadele sonrasında hakemin tereddütsüz kırmızı kart gösterdiği Ampadu, şaşkına döndü. Öte yandan üst üste kötü kararlar veren hakemler, ülkede tartışmaların odak noktası oldu.

Sozcu.com.tr

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İtalya Serie A’da son haftalardaki hakem kararları tartışmalara neden olurken, Venezia-Salernitana karşılaşmasında Ethan Ampadu’nun gördüğü kırmızı kart gündemi alevlendirdi. Geçtiğimiz Pazar günü oynanan maçlarda dört teknik direktörün kırmızı kart gördüğü Serie A’da, hakemlerin maçları yönetim tarzları sorgulanmaya başladı. Son olarak Venezia-Salernitana karşılaşmasında gösterilen kırmızı kart bardağı taşıran son damla oldu.

Venezia’nın Chelsea’den kiralık olarak kadrosuna kattığı 21 yaşındaki Ampadu, Salernitana forması giyen Ribery’ye yaptığı temiz müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Mücadele 1-1 devam ettiği sırada Ampadu’nun topun kontrolünü kaybettiğini gören Fransız yıldız Ribery, rakip ceza sahasının dışında topa doğru hamle yaptı. Ancak Ampadu kayarak rakibinin topu almasını önledi. Ribery bu müdahale sonrası acı içinde yerde kalırken maçın hakemi önce oyunu devam ettirse de, kısa süreli tereddütün ardından Ampadu’ya direkt kırmızı kart verdi.

‘TARİHİN EN KÖTÜ KIRMIZI KARTI’

Ampadu ve takım arkadaşları kararın şaşkınlığını yaşarken maçın kalan dakikalarını 10 kişi tamamlayan Venezia, 90+5’te kalesinde gördüğü golle sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı. Venezia kulübü, pozisyonun görüntüsünü hiçbir yorum yazmadan Twitter hesabından paylaşırken, taraftarlar tepkilerini dile getirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları “Tarihin en kötü kırmızı kartı” derken “Klişelerden nefret ediyorum ama Ampadu’ya kırmızı kart verilmesi bu oyunun bittiğini gösteriyor” ifadeleri kullanıldı.

Kırmızı karta tepki gösteren Venezia Teknik Direktör Paolo Zanetti, “İlk yarıda iyi iş çıkardık ama hakem sahadaki en kötü adamdı ve maçı mahvetti” dedi.

EN ÇOK PENALTI VERİLEN LİG

Öte yandan 2019-20 sezonundan beri beş büyük lig içerisinde en fazla penaltı verilen ligin Serie A olması, hakemlerin sorgulanmasına da yol açtı.