Sevilla’lı Kounde sinirlerine hakim olamadı!

La Liga’da geçtiğimiz gece oynanan Sevilla-Barcelona maçı 1-1’lik beraberlikle sona ererken, Fransız savunmacı Jules Kounde rakibinin suratına top fırlatınca kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşmanın 64. dakikasında yaşanan pozisyonda, taç çizgisi yakınında Barcelona’lı Jordi Alba ve Gavi, Fransız savunmacıdan topu çalmak için uğraşıyordu. İki futbolcunun kendisine arkadan yaptığı müdahaleye sinirlenen Kounde, Alba’nın top dışarı çıktıktan sonra omuzla yaptığı hamleden sonra çileden çıktı. Kounde, eline aldığı topu hızlı şekilde Alba’nın suratına fırtlatınca Barcelona’lı futbolcu yere düştü.

Jules Kounde gets a straight red for throwing the ball at Jordi Alba’s face pic.twitter.com/SjLC6yTdHv

