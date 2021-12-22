Sevilla’lı Kounde sinirlerine hakim olamadı!

La Liga'da oynanan Sevilla-Barcelona maçının ikinci yarısında, ev sahibi ekibin yıldızı Kounde sinirlerine hakim olamayınca saha karıştı.

Sozcu.com.tr

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La Liga’da geçtiğimiz gece oynanan Sevilla-Barcelona maçı 1-1’lik beraberlikle sona ererken, Fransız savunmacı Jules Kounde rakibinin suratına top fırlatınca kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşmanın 64. dakikasında yaşanan pozisyonda, taç çizgisi yakınında Barcelona’lı Jordi Alba ve Gavi, Fransız savunmacıdan topu çalmak için uğraşıyordu. İki futbolcunun kendisine arkadan yaptığı müdahaleye sinirlenen Kounde, Alba’nın top dışarı çıktıktan sonra omuzla yaptığı hamleden sonra çileden çıktı. Kounde, eline aldığı topu hızlı şekilde Alba’nın suratına fırtlatınca Barcelona’lı futbolcu yere düştü.

Jules Kounde gets a straight red for throwing the ball at Jordi Alba’s face pic.twitter.com/SjLC6yTdHv — ESPN FC (@ESPNFC) December 21, 2021

Hem orta hakemin hem de yan hakemin net şekilde gördüğü olaydan sonra anında kırmızı kart gören Kounde, maçın bitimine yaklaşık yarım saat kala takımını 10 kişi bıraktı. Kariyerinin ikinci kırmızı kartını gören Kounde’nin bu disiplinsiz tavrı İspanya basınında gündem oldu.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA ÖNEMLİ KAYIP

La Liga’da lider Real Madrid’i takibini sürdüren Sevilla, öne geçtiği maçta Barcelona ile 1-1 berabere kalarak kritik bir puan kaybı yaşamış oldu. Papu Gomez’in golüyle üstünlüğü sağlayan ancak, Ronald Araujo’nun golüne engel olamayan Sevilla, taraftarı önünde sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı ve liderle arasındaki fark 5 puana yükselmiş oldu.