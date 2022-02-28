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Shevchenko, İngiltere’deki savaş karşıtı gösteriye katıldı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesine yönelik tüm dünyada tepkiler ve protestolar sürerken, Ukrayna'nın efsane futbolcularından Andriy Shevchenko da Londra'da protestoya katıldı.

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Shevchenko, İngiltere’deki savaş karşıtı gösteriye katıldı

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Trafalgar Meydanı’nda düzenlenen savaş karşıtı gösteriye Ukraynalı Shevchenko da ailesiyle birlikte katıldı. Ülkesinde yaşananlarla ilgili sosyal medya hesabından da ailesiyle birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Shevchenko, “Ukrayna’daki savaşı durdurun!” ifadelerini kullandı.

Ünlü isim, birkaç gün önce yaptığı paylaşımda da, “Halkım ve ailem tehlikede. Ukrayna ve nüfusu barış ve toprak bütünlüğü istiyor. Biz sadece barış istiyoruz. Savaş istemiyoruz. Savaş cevap değildir” şeklinde ifade kullanmıştı.

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