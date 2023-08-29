Sıbistan ve Çekya çeyrek finalde
CEV Avrupa Şampiyonası'nda İsveç'i yenen Sırbistan ile Ukrayna'yı mağlup eden Çekya, çeyrek finale yükseldi.
2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda son 16 turu, Belçika’da oynanan Sırbistan-İsveç ile Çekya-Ukrayna maçlarıyla tamamlandı.
Organizasyonda son grup maçında İsveç ile karşılaşan Sırbistan, rakibini 25-17, 25-13, 25-16’lık setlerle geçerek çeyrek finale yükseldi.
Günün diğer son 16 turu maçında ise Çekya rakibi Ukrayna’yı 25-22, 25-22 , 20-25, 10-25, 15-12’lik setlerle yenerek çeyrek finale adını yazdırmayı başardı.
Organizasyonda çeyrek final karşılaşmaları, İtalya’nın Floransa şehri ve Belçika’nın başkenti Brüksel’de oynanacak.
Brüksel, 1 Eylül Cuma günü oynanacak yarı final ve 3 Eylül Pazar günü yapılacak final karşılaşmalarında da ev sahibi olacak. (AA)