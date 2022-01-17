Sırbistan Dışişleri Bakanı: Djokovic özgürlük diyarında seni bekliyoruz

Sırbistan Dışişleri Bakanı Nemanja Starovic, dün Avustralya Federal Mahkemesinin Novak Djokovic hakkında aldığı kararı eleştirdi.

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Avustralya Federal Mahkemesi’nin Novak Djokovic’i sınır dışı etmesi ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Sırbistan Dışişleri Bakanı Nemanja Starovic, “Sözlü bir suçtan hüküm giydi. Kamusal gösterimler için sınır dışı edildi. Hem Orwellvari hem de Kafkaesk (Tehdit edici, korkutucu) bir olay örgüsü. Novak Djokovic acele et. Seni burada, özgürlük ve haysiyet diyarında bekliyoruz” dedi.

NELER OLMUŞTU?

Avustralya Açık’a katılmak üzere Avustralya’ya gelen ünlü tenisçi Novak Djokovic, Melbourne Havaalanı’nda ülkeye giriş şartlarını yerine getiremediği için vizesi iptal edildi. Kararı mahkemeye taşıyan Djokovic’in ilk duruşmasında Avustralya Göçmenlik Bakanlığı’nın vize iptal kararı bozuldu.

Daha sonra Avustralya Sınır Güçleri, Djokovic’in seyahat beyannamesinde bazı yanlışlar olduğunu tespit etti. Sırp raket, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, seyahat beyannamesindeki yanlışların ‘insani hata’ olduğunu ifade etti. Avustralya Göçmenlik Bakanı Alex Hawke, yaşanan gelişmelerin ardından mahkeme kararını bozma yetkisini kullanarak Djokovic’in vizesini ikinci kez iptal etti.

Vizesi ikinci kez iptal edilen Djokovic, vize iade talebinde bulunarak tekrar Avustralya Mahkemesi’ne başvurdu. Yapılan duruşmada Avustralya Federal Mahkemesi Başyargıcı James Allsop, Djokovic’in vize iade talebinin oybirliğiyle reddedildiğini duyurdu. Kararın ardından Djokovic, Avustralya’dan ayrıldı.