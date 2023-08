Somali’yi temsil eden atlet ortalığı karıştırdı

Çin’in Çengdu kentinde düzenlenen FISU Dünya Üniversite Oyunları’na Somali’yi temsilen Nasra Abukar Ali isimli kadın atlet katıldı.

Atletin, 100 metrelik koşuyu zorlanarak bitirebildiği ve sonuncu olduğu anlara ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Somalili sosyal medya kullanıcıları, hükümeti, ülkenin başarısızlığına yol açmakla suçlayarak, 100 metreyi 21.81’de bitirebilen sporcunun yolsuzluk yapılarak gönderildiğini ileri sürdü.

Somalili aktivist Elham Garaad, paylaştığı Tweet’inde “Gençlik ve Spor Bakanlığı derhal istifa etmeli. Böylesine beceriksiz bir hükümete tanık olmak moral bozucu. Koşuda Somali’yi temsil etmesi için eğitimsiz bir kızı nasıl seçebilirler? Gerçekten şok edici ve uluslararası alanda ülkemizi kötü yansıtıyor” ifadelerini kullandı.

The Ministry of Youth and Sports should step down. It’s disheartening to witness such an incompetent government. How could they select an untrained girl to represent Somalia in running? It’s truly shocking and reflects poorly on our country internationally. pic.twitter.com/vMkBUA5JSL

