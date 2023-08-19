Son şampiyon Napoli galibiyetle başladı
Serie A'nın son şampiyonu Napoli, ligin yeni takımı Frosinone karşısında geriye düşmesine rağmen sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
İtalya Serie A’da son şampiyonu Napoli, deplasmanda Frosinone’yi 3-1 yendi.
Serie A’da 2023-2024 sezonunun ilk haftasında Napoli, Benito Stirpe Stadı’nda ligin yeni takımlarından Frosinone’ye konuk oldu.
Ev sahibi ekip, 7. dakikada Abdou Harroui’nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçse de rakibine 24. dakikada Matteo Politano, 42 ve 79. dakikalarda Victor Osimhen’in golleriyle cevap veren Napoli, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
Aynı saatte başlayan diğer müsabakada ise Hellas Verona, deplasmanda Empoli’yi 1-0 mağlup etti. (AA)