Şota Arveladze 2’de 0 yaptı, Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City’de isyan çıktı

İngiltere Championship'te mücadele eden Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Şota Arveladze'nin göreve gelmesinden sonra oynadığı iki maçı da kaybetti. Gürcü teknik adam oyuncularının performansını eleştirirken, kritik Fulham maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Championship’te alt sıralarda bulunan Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City, son iki maçta aldığı mağlubiyetlerle küme düşme hattından uzaklaşma hedefinde tökezledi. Acun Ilıcalı’nın kulübü satın almasından sonra seri galibiyetlere imza atan Hull City, teknik direktörlük koltuğuna Şota Arveladze’nin geçmesinden sonra son iki maçını kaybetti.

Önce Preston’a ardından Derby’ye mağlup olan Hull City, bir sonraki maçında ligin lideri Fulham ile kritik bir maça çıkacak. 2 Ekim’den beri sadece 1 kez kaybeden Fulham hakkında konuşan Şota Arveladze, “Şu an ligde en iyi futbolu oynayan takım Fulham. Başka rekabetçi takımlar da var. Ne kadar süredir birlikte oynuyorlar bilmiyorum ama oldukça iyi organize olmuşlar ve birbirlerini anlıyorlar” ifadelerini kullandı.

“HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIM”

Takımındaki oyuncuların performansını eleştiren Şota Arveladze, kötü gidişatla ilgili olarak şu sözleri sarf etti:

“Takımla yaptığım tartışmaları burada anlatmayacağım. Ama Derby maçından sonra söylediklerimi tekrar ediyorum. İkili mücadeleleri kazanma konusunda daha fazlasını yapmalıyız ve Derby maçında bu konuda çok kötüydük. Biraz hayal kırıklığı yaşadım. Bunu kesinlikle geliştirmemiz gerekiyor. Bir orta saha oyuncusunu değiştirdim ve taze bir oyuncu aldım. Ayrıca henüz birlikte çok az vakit geçirdik. Maçtan önce topun bizim tarafımızda daha uzun süre kalabileceğini ve olasılıkları düşünüyorsun. Böyle de başladık ama futbolda sizi bir şeyler yapmaktan alıkoymaya çalışan rakipleriniz var.”

TARAFTARLAR İSYANDA: UTANÇ VERİCİ

Öte yandan Hull City taraftarları sosyal medyada yaptığı eleştirilerde Şota Arveladze’nin kurduğu takımın yanlış olduğu yönünde yorumlarda bulundu. Bir taraftar, “Utanç verici. 10 yaşındaki kızım bile yanlış kadroyla sahaya çıktığımızı biliyor ama Şota bilmiyor. Coyle, Docherty, Walsh ve Ingram acınacak durumda. McCann oynamalı” dedi. Bir başka taraftar ise, “İki korkunç performans. Pozitif kalmak ve Şota’ya zaman vermek istiyorum ama bu kabul edilemez” ifadelerini kullandı. Buna rağmen bazı taraftarlar da Teknik Direktör Şota’ya zaman verilmesi konusunda yorumlar yaptı.

24 takımın yer aldığı Championship’te, Hull City 32 puanla 19. sırada bulunuyor.