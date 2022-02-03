Sporda yükselen trend: Padel!

Dünya yeni bir küresel sporun doğuşuna tanıklık ediyor: Padel. Yaklaşık 25 milyon kişinin oynadığı, İspanya ve Arjantin'de en büyük ikinci spor haline gelen Padel için dünyaca ünlü isimler yatırım yapmaya başladı. Tenis ve squash karışımı bir oyun olan Padel'in 2028 Olimpilyatları'na dahil edilmesi gündemde...

Sozcu.com.tr

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Tenis ve squash karışımı olan Padel, dünya çapında 25 milyondan fazla kişi tarafından oynanıyor. David Beckham, Lionel Messi, Jurgen Klopp, Andy Murray ve Zlatan Ibrahimovic gibi isimlerin fanatiği olduğu oyun, PSG’nin Katarlı sahipleri sayesinde güçlenmeye hazırlanıyor.

Yeni bir küresel spor olmaya hazırlanan Padel’in, ilk olarak İspanya ve Arjantin gibi ülkelerde yayılması planlanıyor. PSG’nin Katarlı sahibi Nasser Al-Khelaifi ve Qatar Sports Investments tarafından desteklenen, büyük miktarda para ödülü olan yeni bir Padel turu bu yıl başlayacak ve 2024 yılına kadar senede 25 turnuva düzenlenmesi düşünülüyor.

Erkek ve kadın oyuncuların yüzde 50-50 oranında oynadığı Padel’in, 2028 Los Angeles Olimpiyatları’nda yer alması için şimdiden hazırlıklar da başladı. Padel, genellikle normal bir tenis kortundan yaklaşık yüzde 25 daha küçük olan kapalı bir kortta çiftler şeklinde oynanır.

Squash’ta olduğu gibi, top cam duvarlardan geri gelebilir, daha uzun ve daha heyecan verici ralliler ve bazı sıra dışı vuruşlar yapılabiliyor. Puanlama sistemi ise, tenis ile aynı. Daha küçük sahada oynanması nedeniyle, tenise göre fiziksel olarak daha az çaba gerektiriyor ve bu nedenle daha fazla insanın oynayabilmesi sağlanıyor.

LIVERPOOL KORT KURDURDU

Padel’in popülaritesi, padel sahalarının büyük çoğunluğunun yer aldığı İspanya ve Arjantin’in ötesine geçiyor. Liverpool Teknik Direktörü Klopp ve oyuncuları Tenerife’deki bir kampta oyunu keşfettikten sonra Liverpool antrenman sahasına da Padel kortu kuruldu. Liverpool’un asistan menajeri Pep Lijnders, Klopp’un oyunu oynama konusunda ‘fanatik’ olduğunu ve çok fazla kazandığında ‘Conor McGregor gibi dolaşmaya başladığını’ söyleyerek Alman hocanın Padel’e olan ilgisinden bahsetti.

IBRAHIMOVIC DE YATIRIM YAPTI

İsveçli yıldız Ibrahimovic, Avrupa’da Padel sahaları açabilmek için parasının bir kısmını bu spora yatırdı. Manchester United’dan eski takım arkadaşı Paul Pogba da ona yardım edenler arasındaydı. Öte yandan İngiltere Milli Takımı ve Manchester United’ın eski yıldızı David Beckham da geçen yıl Miami’de Padel’i denerken çekilen görüntülerini yayınladı.

ZIDANE MERKEZ AÇTI

Fransız efsane Zinedine Zidane da Padel’e yatırım yapan isimler arasında. Geçen yıl Kasım ayında ülkesinde ‘Z5 Padel’ isimli bir merkez açtı. Zidane’ın sahibi olduğu kortta 90 dakikası 10 pound karşılığında Padel oynanabiliyor. Öte yandan iki kez Wimbledon şampiyonu olan Andy Murray de sporu sevenler içinde ve 2020’de eski futbolcu Peter Crouch’u mağlup etti.

Uluslararası Padel Federasyonu, Al-Khelaifi ve QSI ile kurulan ortaklık sayesinde, dört ‘Grand Slam’ içeren kendi küresel turnuvasını düzenlemeye hazırlanıyor. Al-Khelaifi, “Dünya, padel sporunun küresel sahnede neler başarabileceğinin, sadece buzdağının görünen ucunu gördü. Padel oyuncuları, spor dünyasının en yetenekli, ilham verici ve zarif sporcularından bazıları” ifadelerini kullandı.

PADEL NEDİR?

Padel, tenis ve squash karışımı bir spor. Cam duvarlar ve metal çitlerle çevrili 10m’ye 20m’lik bir sahada ve genellikle çiftler halinde oynanıyor. Kapalı alan ve şutların camdan dönmesi ve topun nadiren saha dışına çıkması nedeniyle uzun ralliler yaşanıyor. Puan sistemi tenistekiyle aynı. Kullanılan topla tenis toplarına benziyor, ancak raketler sağlam ve telsiz. Dünya çapında 25 milyondan fazla Padel oyuncusu var. Spor 1960’larda Meksika’da icat edilmiş olsa da, şu anda en fazla kitleye sahip ülkeler Arjantin ve İspanya.