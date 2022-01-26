Stefanos Tsitsipas yarı finalde

Tek erkeklerde dünya 4 numarası Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas, Avustralya Açık çeyrek final müsabakasında karşı karşıya geldiği İtalyan rakibi Jannik Sinner’i mağlup ederek yarı finale yükseldi.

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Sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık'ta heyecan çeyrek final müsabakası ile devam etti. Dünya 4 numarası Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas, çeyrek finalde Rod Laver Arena'da İtalyan tenisçi Jannik Sinner ile karşılaştı.

Toplamda 2 saat 7 dakika süren mücadelede İtalyan rakibi Jannik Siner'i setlerde 3-6, 4-6 ve 2-6 ile toplamda 3-0 mağlup eden 23 yaşındaki tenisçi, adını yarı finale yazdıran taraf oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Yunan raket, “Bugün korta çıktığımda harika bir oyuncuyla karşılaşacağımı biliyordum. En iyi vuruşlarıma odaklandım. Servisimdeki grafikten çok memnunum. Kafamdaki maç yapısını uygulamamı sağlayan o servislerim oldu” şeklinde konuştu.

Tsitsipas'ın yarı finaldeki rakibi Felix Auger-Aliassime-Daniil Medvedev müsabakasının kazananı olacak.