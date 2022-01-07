Süper Lig’den Afrika Uluslar Kupası’na gidecek futbolcular

Yaklaşık 1 ay sürecek olan Afrika Uluslar Kupası, Süper Lig'i de etkileyecek. Süper Lig'deki 13 takım, en az 3 maçta 21 futbolcudan uzak kalacak.

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Kamerun’da düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası’nda karşılaşmalar, 9 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında oynanacak. Şampiyona, Süper Lig’de bazı takımları olumsuz etkileyecek. Şampiyonluk yarışında ve küme düşme hattında kritik mücadelelerde takımlarından ayrı kalacak futbolcular, Süper Lig’de dengeleri değiştirebilir.

KRİTİK İSİMLER TURNUVAYA GİDECEK

Şampiyonluk yarışında rakipleriyle arasındaki puan farkını açan Trabzonspor’da Djaniny, önce aday kadroya dahil edilirken, sonrasında sakatlığından dolayı kadrodan çıkartıldı ve Trabzon’a geri döndü. Oyuncu geri dönmüş de olsa bordo mavililer, sakatlığından dolayı Djaniny’den yoksun kalacak. Öte yandan Trabzonspor’la arasındaki puan farkını en aza indirmek isteyen Galatasaray’da ise Mbaye Diagne’nin sakatlığı ve Mostafa Mohamed’in turnuvaya davet edilmesi dolayısıyla gol yollarında sıkıntı çekilecek. Yukatel Kayserispor’da ligin ilk yarısında 9 gole imza atan Mame Thiam takımı adına çok önemli bir eksik olacakken, küme düşme hattının son sırasından kurtulmak isteyen Yeni Malatyaspor ise golcüsü Benjamin Tetteh’den ayrı kalacak.

7 TAKIM ETKİLENMEYECEK

Afrika Uluslar Kupası’na önceki yıllarda birçok oyuncusunu gönderen Fenerbahçe ve Beşiktaş, bu kez bu turnuva nedeniyle oyuncularından ayrı kalmayacak. Diğer yandan Antalyaspor, Kasımpaşa, Rizespor, Göztepe ve Konyaspor da turnuvadan etkilenmeyecek olan takımlar arasında yer alıyor.

Süper Lig’den Afrika Uluslar Kupası’na 13 takımdan toplam 21 futbolcu davet edildi. Takımlar en az 3 maç futbolcularından yararlanamayacak. Turnuvaya davet edilen isimler ise şöyle:

Hatayspor: Adama Traore (Mali), Monir El Kajoui (Fas), Ayoub El Kaabi (Fas)

Adama Traore (Mali), Monir El Kajoui (Fas), Ayoub El Kaabi (Fas) Galatasaray: Mostafa Mohamed (Mısır), Sofiane Feghouli (Cezayir)

Mostafa Mohamed (Mısır), Sofiane Feghouli (Cezayir) Trabzonspor: Evrard Kouassi (Fildişi Sahili)

Evrard Kouassi (Fildişi Sahili) Alanyaspor: Famara Diedhiou (Senegal), Chidozie Awaziem (Nijerya)

Famara Diedhiou (Senegal), Chidozie Awaziem (Nijerya) Altay: A.Yasser Rayan (Mısır), Andre Poko (Gabon)

A.Yasser Rayan (Mısır), Andre Poko (Gabon) Sivasspor: Max Gradel (Fildişi Sahili), Faycal Fajr (Fas)

Max Gradel (Fildişi Sahili), Faycal Fajr (Fas) Giresunspor: Hamidou Traore (Mali), Souleymane Doukara (Moritanya)

Hamidou Traore (Mali), Souleymane Doukara (Moritanya) Karagümrük: Ahmed Musa (Nijerya)

Ahmed Musa (Nijerya) Adana Demirspor: Simon Deli (Fildişi Sahili)

Simon Deli (Fildişi Sahili) Kayserispor: Mame Thiam (Senegal)

Mame Thiam (Senegal) Başakşehir: Carlos Ponck (Yeşil Burun Adaları)

Carlos Ponck (Yeşil Burun Adaları) Yeni Malatyaspor: Benjamin Tetteh (Gana), Oussama Haddadi (Tunus)

Benjamin Tetteh (Gana), Oussama Haddadi (Tunus) Gaziantep FK: Steven Caulker (Sierra Leone)

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