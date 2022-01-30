Süper Lig’in yeni yıldızı Trezeguet, Mısır’ı yarı finale taşıdı

Afrika Uluslar Kupası Çeyrek Final maçında Fas ile karşılaşan Mısır, uzatmalara giden maçı 2-1 kazandı ve yarı finale yükseldi. Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed'in de sahada olduğu maçta son sözü Başakşehir'in yeni transferi Trezeguet söyledi.

Sozcu.com.tr

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Afrika Ulusları Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Mısır ve Fas kozlarını paylaştı. Maçın henüz ilk dakikalarında geriye düşen Mısır, uzatmalara giden maçı 2-1 kazanarak yarı finale yükseldi.

Mücadelenin 7. dakikasında VAR kararıyla penaltı kazanan Fas, Sofiane Boufal’ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı geride kapatan Mısır’da, Kasımpaşa’nın eski futbolcusu Trezeguet oyuna girdikten sonra takıma hareket kattı. Dakika 53’te Mohamed Salah ile beraberliği yakalayan Mısır maçı uzatmalara götürdü.

TREZEGUET SAHNEDE

Maçın 100. dakikasında Salah’ın asistinde Trezeguet ile golü bulan Mısır, kalan dakikalarda başka gol olmayınca 2-1’lik skorla yarı finale yükselen taraf oldu. Mısır’ın yarı finaldeki rakibi turnuvaya ev sahipliği yapan Kamerun.

MOSTAFA MOHAMED VE HAKIMI GERİLİMİ

Mısır ve Fas arasındaki mücadelede zaman zaman gergin anlar yaşandı. Karşılaşmanın 76. dakikasındaki bir pozisyonda Mostafa Mohamed’in faulüyle yerde kalan Achraf Hakimi, Mısırlı futbolcunun üzerine yürüdü. Yere düştüğü sırada Omar Marmoush’un hamlesiyle şortu çıkan Hakimi, yerden kalkarken Mohamed’i formasından çekti. İki oyuncu arasındaki gerilim bir anda tavan yaparken, tartışmaya diğer oyuncular da dahil olunca saha içinde tansiyon yükseldi. Yaşanan itişmeler ve fiziki müdahaleler sonunda Mostafa Mohamed ve Hakimi sarı kartla cezalandırıldılar.

Omar Marmoush, mücadele esnasında Hakimi’nin şortunu çıkardı. pic.twitter.com/2POTigqbtS — Wiki Sports (@wikispors) January 30, 2022

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ TREZEGUET’Yİ AÇIKLADI

Trezeguet’nin Mısır’a turu getiren golü attığı dakikalarda, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’dan transfer açıklaması geldi. NTV’ye konuşan Başkan Gümüşdağ, “Trezeguet’nin kiralık transferinde Aston Villa ile anlaştık. Yakın zamanda takıma katılacak” ifadelerini kullandı. 2017-18 ve 2018-2019 sezonlarında Kasımpaşa forması giyen ve Süper Lig’deki performansıyla 2019’da Aston Villa’ya 10 milyon euroya transfer olan Trezeguet, Türkiye’ye dönüyor. Bu sezon Premier Lig’de sadece 1 maçta forma giyen ve yeni teknik direktör Steven Gerrard’ın kadroda düşünmediği Trezeguet, Afrika Uluslar Kupası sonrası Başakşehir ile resmi sözleşme imzalayacak.

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