Suudi Arabistan, futbol piyasasını ele geçiriyor! Türkiye’yi ve Avrupa’yı korkutan 20 gün

Suudi Pro Ligi'nin yıldızları toplamaya başlamasıyla Avrupa futbolu alarmda! Arap Yarımadası'nda transfer penceresinin kapanış tarihinin uzatılması, Avrupa ve Süper Lig ekiplerini tehdit ediyor...

Sozcu.com.tr

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Suudi Arabistan’ın futbol piyasasına girmesi büyük bir patlama yarattı. Cristiano Ronaldo “kutuyu” açtı ve Portekizli yıldızdan sonra bahisler katlandı. Suudi Pro Ligi hız belirliyor ve bahisler her gün ikiye katlanıyor. Oyunculara çok para teklif ederek büyük transferlere imza attılar ve durmayacaklar…

Avrupa futbolu rekabetin çok çetin geçeceğini anlamaya başladı. Para ile savaşmak imkansız. Milyonlarca dolarlık Premier Lig bile Arap Yarımadası’nın büyük dörtlüsünü durduramıyor. Al Hilal, Al Ahli, Al Nassr ve Al Ittihad güçlü bir şekilde ortaya çıktı ve ellerinde bir son dakika numarası var.

1 Eylül’de Avrupa futbolunun büyük bölümünde transfer piyasası kapanıyor. Ancak bir son dakika sürprizi var. Suudi Arabistan Ligi yaz transfer dönemini 20 Eylül’e kadar kapatmıyor. Bu, herhangi bir Avrupa takımının kadrosunu göz açıp kapayıncaya kadar parçalayabilecek fazladan bir 20 gün demek.

Üstelik, Türkiye de transferde avantaj elde edebilmek için son günü 15 Eylül’e kadar uzatmıştı. Ancak Arap kulüplerinin de transfer piyasasında aktif olacak olması, Türk kulüplerini zora sokacak bir durum.

ARAPLARI DURDURMAK ZOR OLACAK

Transferler söz konusu olduğunda, pencere kapandığında elleri kolları bağlı olan ve hesaplarını dengeleme ihtiyacı duyan Avrupa’da, Arap devlerinin bu ekstra süre zarfında atağa geçme ihtimali var. Ve hem kulüplere hem de oyunculara yapılan teklifler etkileyici değilse onları durdurmak zor olacaktır.

20 Eylül’e kadar çok sayıda lig maçı oynamış takımlar için tehdit sürekli olacak. Hiç kimse süper bir tekliften ve yıldızlarından birinin lig başlamış, piyasa kapanmış ve bir hamle yapma ihtimali yokken Arabistan’a gittiğini görmekten hoşlanmayacaktır.

YILDIZLARIN SAYISI ARTIYOR

Neymar, Benzema, Kante, Maximin, Kessie, Mahrez, Firmino, Malcom, Savic, Koulibaly, Mendy, Neves, Henderson, Fabinho, Mane, Telles, Fofana, Diallo…

Arabistan’a giden yıldızlar listesi gün geçtikçe artıyor. Transfer döneminin bitmesine 20 gün kala, ne kadar büyük olursa olsun her kulübü darmadağın edebilirler.