Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın ilk hedefi Real Madrid’in yıldızı

İngiliz ekibi Newcastle United'ı satın alan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın başında bulunduğu konsorsiyum, transferdeki ilk hedefi belirledi.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Premier Lig’de mücadele eden Newcastle United’ı 18 ay süren başvuru süreci sonrası satın alan Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın başında bulunduğu Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun başı çektiği, PCP Capital Partners ve Reuben Brothers şirketlerinin de yer aldığı konsorsiyum, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın hedefindeki ilk ismin ise Real Madrid’in Alman yıldızı Toni Kroos olduğu öğrenildi. El Nacional’da yer alan habere göre Real Madrid ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki futbolcu için Newcastle United’ın 30 milyon Euro’yu gözden çıkardığı belirtildi.

KARİYERİ KUPALARLA DOLU

Real Madrid’e 2014 yılında Bayern Münih’ten 25 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek transfer olan Toni Kroos, İspanyol deviyle 325 maça çıktı. Bu maçlarda 22 gol atan Toni Kroos, 80 de asiste imza attı. Kariyerinde 4 Şampiyonlar Ligi, 2 La Liga, 2 İspanya Süper Kupası, 3 Bundesliga, 3 Almanya Kupası, 1 Almanya Süper Kupası, 5 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 4 UEFA Süper Kupası şampiyonluğu bulunan Toni Kroos, Almanya Milli Takımı ile de 2014 yılında Dünya Kupası’nı kaldırmıştı.

Newcastle United'ı satın almak için 353 milyon 250 bin Euro ödeyen Veliaht Prens Muhammed bin Selman, transfere de 1.5 milyon Euro gibi yüksek bir rakam ayıracağı iddia edilmişti.