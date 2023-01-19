Suudi emlak kralı, Messi ve Ronaldo için 2,2 milyon sterlin ödedi

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, belki de kariyerlerinde son kez yeşil sahada karşı karşıya gelecek. Bu fırsatı kaçırmak istemeyen Suudi emlak kralı, ayrıcalıklara sahip bir VIP bileti için adeta servet ödedi.

Sozcu.com.tr

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Suudi bir iş insanı, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’nin belki de son kez karşı karşıya geleceği maçı izlemek için 2 milyon sterlinden (yaklaşık 50 milyon TL) fazla para ödedi.

Aralık ayında Suudi Arabistan takımı Al-Nassr’a transfer olan Ronaldo, Suudi krallığındaki ilk maçını ezeli rakibi Lionel Messi’ye karşı oynayacak. Suudi Arabistan’ın All-Star takımına kaptanlık yapacak olan Cristiano Ronaldo, hazırlık karşılaşmasında Messi’li PSG’ye karşı oynayacak.

Suudi Arabistan’ın emlak kralı Mushred al-Ghamdi’nin, iki megastarla tanışacağı maçın VIP bileti için bir müzayedede 2,2 milyon sterlin ödediği ortaya çıktı. Açık artırma 220 bin sterlinden başlarken, elde edilen paranın hayır kurumuna bağışlanacağı açıklandı. Astronomik bilet fiyatının, şimdiye kadar bir maç bileti için ödenen en yüksek bedel olduğu düşünülüyor.

Al-Ghamdi, Ronaldo ve Messi’nin karşılaşacağı maçın kazananı için yapılacak törene de katılacak ve soyunma odalarına girmesine de izin verilecek.

İki dünya yıldızı, son olarak 2020’de karşı karşıya gelmişti ve Ronaldo’nun formasını giydiği Juventus, Barcelona’yı 3-0 mağlup etmişti.

PSG 8,8 MİLYON STERLİN ALACAK

Öte yandan, Paris Saint Germain kulübünün, Riyad’da oynanacak dostluk maçından 8,8 milyon sterlin kazanacağı da öğrenildi. Paris ekibi, Suudi Arabistan’ın ünlü takımlarından Al-Nassr ve Al-Hilal’den oyuncuların da yer alacağı Suudi All-Star takımıyla karşı karşıya gelecek.

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