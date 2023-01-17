Takvimden çıkarılan Çin’in yerine yarış konulmadı

Formula 1'de yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle takvimden çıkarılan Çin Grand Prix'sinin yerine ekleme yapılmadı.

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Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda 2023 sezonu takviminden çıkarılan Çin Grand Prix’sinin yerine yeni yarış konulmadı.

Organizasyondan yapılan açıklamada yeni sezon takvimi ilan edilirken, beklendiği şekilde yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgınından kaynaklanan zorluklar nedeniyle yapılamayacağı duyurulan Çin Grand Prix’si programda bulunmadı.

Çin Grand Prix’sinin iptali sonrası Formula 1, aynı tarihler için programa yeni bir yarış destinasyonu eklemedi. Bu durum, nisan ayında Avustralya ve Azerbaycan’daki yarışlar arasında 28 günlük bir boşluk olacağı anlamına geliyor.

Açıklamaya göre, 5 Mart 2023’te Bahreyn Grand Prix’siyle başlayacak organizasyonda 23 yarış düzenlenecek. Katar etabının tekrar eklendiği organizasyonun sondan bir önceki Los Angeles Grand Prix’sindeki yarış ise Uluslararası Otomobil Federasyonundan (FIA) onay alınması halinde cumartesi gecesi düzenlenecek. F1 yarışları, diğer etaplarda pazar günü yapılmaya devam edecek.