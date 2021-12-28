Tarihi transfer olabilir! Cristiano Ronaldo kendisini Barcelona’ya önerdi

Real Madrid'de forma giydiği yılda 4 Şampiyonlar Ligi ve 4 Ballon d'Or ödülü kazanan Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan ayrılmak istiyor. Portekizli yıldız için İspanya'dan bomba bir iddia geldi: Ronaldo kendisini Barcelona'ya önerdi!

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Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United’a geri dönen Cristiano Ronaldo, 12 yıl sonra yeniden döndüğü Old Trafford’da mutsuz… Kırmızı Şeytanlar’da çıktığı 19 maçta 13 gol atan ve 2 asist yapan Ronaldo, ligde ise 14 maçta 7 gol atabildi.

Takımın şampiyonluktan çok uzakta kalmasından dolayı Manchester United’da mutlu olmayan Cristiano Ronaldo, kendisini Barcelona’ya önderdi.

İspanyol gazetesi El Mundo Deportivo’nun haberine göre; 2023 yılında İngiliz ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan Ronaldo, Barcelona’da forma giyen Gerard Pique ile iletişime geçti. Manchester United’da oynarken arkadaş olan ikili, Barcelona transfer için görüştü. Ronaldo, Pique sayesinde Xavi’ye haber yolladı! Haberde ayrıca Ronaldo’nun menajeri Jorge Mendes’in Barcelona Başkanı Joan Laporta ve futbol direktörü Mateu Alemany ile arasının iyi olduğu belirtildi.

RAGNICK’İN SİSTEMİNDE MUTLU DEĞİL

Ole Gunnar Solskjaer’in ayrılığı sonrasında takımın başına geçen Ralf Ragnick’in sisteminde özgür olamayan Ronaldo, saha içinde de mutlu değil. Real Madrid’deki 9 yılın ardından Juventus’ta da 3 yıl forma giyen Ronaldo, İtalyan ekibinde de son sezonunda saha içerisindeki özgürlüğünü kaybetmişti.

REAL MADRID SONRASI BARCELONA

Manchester United’ın Cristiano Ronaldo’yu Sporting’ten transfer ettiği 2003 yılında Barcelona’da başkanlık yapan Laporta, dünya yıldızı yerine eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma’yı tercih etmişti! Q7, Barcelona’da kalıcı olamadı ve Ronaldo ise dünya futbol tarihine adını yazdırdı.

MESSI’NİN EVİNİ TUTABİLİR

İspanyol gazetesinin haberinde, Ronaldo’nun Barselona şehrinde kiralık ev bile baktığı iddia edildi! Ronaldo, 7 kez Ballon d’Or kazanan Lionel Messi’nin evini kiralayabilir. İddiaya göre; Pique, Ronaldo’nun yaşayacağı ev için Messi ile iletişime geçti ve Arjantinli yıldız da bunu olumlu karşıladı.