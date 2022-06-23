Tartışma yaratan organizasyon sonrası Martin Hinteregger’den flaş karar

Son UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Eintracht Frankfurt'un yıldız futbolcusu Martin Hinteregger, tartışmalara neden olan 'Hinti Cup' turnuvasını düzenledikten iki hafta sonra flaş bir karara imza attı.

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Bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde Eintracht Frankfurt ile şampiyonluk yaşayan Avusturyalı milli futbolcu Martin Hinteregger, 29 yaşında futbolu bırakma kararı aldı. Martin Hinteregger’in, tartışma yaratan Hinti Cup turnuvasından iki hafta sonra aldığı bu karar, dünya futbol kamuoyunda şaşkınlık yarattı.

Futbolu bırakma kararını geçen yıldan bu yana düşündüğünü belirten Martin Hinteregger “UEFA Avrupa Ligi’ni kazanmamız da bu kararımı hayata geçirmekte beni motive etti. Sportif açıdan performansım dalgalanmaya başlamıştı. Alınan zaferler de eskisi kadar beni mutlu etmiyordu. Aldığımız yenilgiler ise iki katı acı veriyordu. Bu nedenle emeklilik kararı aldım” dedi.

TARTIŞMA YARATAN ORGANİZASYON

Eintracht Frankfurt ile 2024 yılına kadar kontratı bulunan Martin Hinteregger, iki hafta önce aşırı sağcı Avusturyalı politikacı Heinrich Sickl ile birlikte düzenlediği organizasyon nedeniyle sert eleştirilere maruz kalmıştı.

Geçmişindeki Alman Neo-Nazi örgütü ‘Nationalist Front’ (Nasyonalist Cephe) üyeliği nedeniyle Avusturya’da tartışma konusu olan Heinrich Sickl ile ilişkisi hakkında konuşan Martin Hinteregger, şunları söylemişti:

“Heinrich Sickl’ın sağ parti FPÖ’de politika yaptığını biliyordum. Ancak ırkçı açıklamalarından haberim yoktu. Politikayla pek ilgili değilim. Bundan sonra birlikte çalıştığım insanları daha iyi araştıracağım. Beni tanıyan herkes, özgürlükçü olduğumu ve insan haklarına verdiğim önemi bilir. Bun turnuvayı düzenlerken de kimseyi kırmak istememiştim. Bu nedenle istemeden de olsa rahatsızlık verdiğim herkesten özür diliyorum.”