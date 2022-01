Tetteh, Boupendza’yı yumrukladı! Afrika Uluslar Kupası karıştı

Afrika Uluslar Kupası’ndaki olaylara bir yenisi daha eklendi. Bu kez başrolde Yeni Malatyaspor’un forveti Benjamin Tetteh ve Süper Lig gol kralı Aaron Boupendza vardı.

Andre Ayew’in 18. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen Gana, 88’de Allevinah’ın golüne engel olamayınca mücadele 1-1’lik beraberlikle sona erdi. Ancak maçtan sonra iki takım oyuncuları arasında yaşanan kargaşada, Ganalı Benjamin Tetteh ve Gabonlu Aaron Boupendza karşı karşıya geldi. Tartışma esnasında suratına aldığı yumruk darbesiyle yere düşen Boupendza acı içinde kaldı.

Yumruğu atan Benjamin Tetteh ise soyunma odasına doğru hareket etti. Maçın hakemi kırmızı kart göstermek için Tetteh’i oyun alanına geri çağırsa da, tecrübeli futbolcu bu çağrıya kulak asmadı. Ancak yine de kırmızı kart görmekten kurtulamadı.

Benjamin Tetteh was shown a red card for violent conduct after the full-time whistle of Gabon vs Ghana! pic.twitter.com/4zZD8Y12d8

