Thiago Motta’dan Nicolas Dominguez açıklaması: Böyle oyuncular istemiyorum

Nicolas Dominguez transferinde sona yaklaşılıyor mu? Fenerbahçe'nin listesinde uzun süre olan genç yıldız için Milan da devreye girdi. Ancak Bologna Teknik Direktörü Thiago Motta'nın son açıklamaları, transferdeki dengeleri değiştirebilir.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bologna Teknik Direktörü Thiago Motta’nın kendi oyuncusu Nicolas Dominguez’e dair sözleri, piyasadaki söylentileri daha da alevlendirecek gibi görünüyor.

Uzun süredir Fenerbahçe’nin gündeminde olan Nicolas Dominguez’in adı, Milan’ın da piyasa gündemine yeniden düşmeye başladı. Çeşitli kaynaklara göre Rossoneri orta saha bölgesini genç oyuncuyla tamamlamak istiyor.

Bologna’yla olan sözleşmesi Haziran 2024’te sona erecek olan 1998 doğumlu oyuncu, Milan Teknik Direktörü Geoffrey Moncada tarafından özelliklle isteniyor. Dominguez, AC Milan’ın yeni yıldızı olmak için tüm özelliklere sahip.

FENERBAHÇE KRUNIC’İ ALIRSA…

Son zamanlarda Milan’ın Dominguez operasyonuna ancak Fenerbahçe’nin peşinde olduğu Rade Krunic’in takımdan ayrılması durumunda girişebileceği de konuşuluyor.

Ancak Pioli’nin Krunic’in geleceğine bakmaksızın Arjantinli oyuncu için bastırması mümkün, ki bu arada Krunic kalmaya gittikçe yaklaşıyor.

Dominguez’in geleceğinin ne olacağını bilmek hala zor. Bazıları Arjantinli oyuncunun ağustos sonunda İtalyan ya da yabancı bir takım için Bologna’dan ayrılacağına kesin gözüyle bakıyor. Diğerleri ise onun kalıcı olacağına ve Bologna ile sözleşme yenileyebileceğine inanıyor.

MOTTA, DOMINGUEZ’İ HEDEF ALDI

Bu arada Thiago Motta’nın sözleri de dikkate alınmalı. Bologna teknik direktörü bir basın toplantısında, transfer söylentileriyle dikkati dağılan ve belki de başka bir yerde oynamayı hayal eden oyuncularla çalışmaya tahammül edemeyeceğini açıkça belirtti:

“Schouten gibi Dominguez de önemli bir oyuncu ve kamuoyunun gözü önünde olması normal. Ancak ben takımda mutsuz oyuncular istemiyorum, odaklanmış ve takımı için her şeyini ortaya koyan oyuncular çalıştırmak istiyorum. Bunlar daha çok yönetimle ilgili konuşmalar ama her durumda geçerli.”

1998 doğumlu oyuncunun Bologna’daki değeri 12-15 milyon Euro civarında ancak sözleşmesinin kısa bir süre sonra sona ereceği düşünüldüğünde Joey Saputo’nun kulübü taleplerini düşürmek zorunda kalabilir.

İlginizi Çekebilir Wissam Ben Yedder ve kardeşi tecavüz suçlamasıyla karşı karşıya

İlginizi Çekebilir Harry Kane, Bayern Münih'e 120 milyon Euro'ya transfer oluyor

İlginizi Çekebilir PSG, Neymar'ın biletini kesti! Luis Enrique: Kulüpten büyük kimse yok