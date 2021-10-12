Thibaut Courtois’nın ‘fazla maç’ isyanına tepki: ‘Altı ay tatil yapıyorsunuz’

Belçika Milli Takımı ve Real Madrid'in kalecisi Thibaut Courtois'nın çok fazla maç oynadıklarına dair yaptığı eleştiriye, eski futbolcu Rafael van der Vaart'tan tepki geldi: 'Ona bakarsanız altı ay da tatil yapıyorsunuz.'

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bir dönem Real Madrid’de forma giyen Hollandalı eski futbolcu Rafael van der Vaart, İspanyol ekibinin kalecisi Thibaut Courtois’nın sıkışık fikstür ve çok fazla maç oynanması konusundaki sözlerine sert çıktı. Belçikalı kaleci, Uluslar Ligi’ndeki bir karşılaşmanın ardından FIFA ve UEFA’nın sadece parayı düşündüklerini söylerken, futbol takviminin giderek artmasının oyuncuların sakatlıklarına neden olduğunu dile getirmişti.

Courtois’nın sözlerini “Saçmalık” olarak nitelendiren Van der Vaart, “Ona bakarsanız altı ay da tatil yapıyorsunuz. Futbol oynuyorsun, bir kulüp sana tonla para veriyor. Tabii ki fikstürler sıkışık olabilir, hepimiz bunu yaşadık. Rekabet bu işin en eğlenceli kısmı ama bu futbolcular sadece mızmızlanıyor” ifadelerini kullandı.

Courtois, Uluslar Ligi üçüncülük maçından sonra yaptığı açıklamada, “Sadece UEFA için ekstra para anlamına geldiği için bu maçları oynuyoruz. Bakın kadrolar ne kadar değişik. Her iki takım da finalde olsaydı, diğer oyuncular finalde oynardı. Bu sadece çok fazla maç oynadığımızı gösteriyor” dedi.