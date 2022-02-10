Thomas Müller hayvanseverlerin hedefinde: ‘Kâr elde etmek için…’

West Ham United futbolcusu Kurt Zouma'nın bir kediye işkence ettiği görüntülerin ardından Bayern Münih'in yıldızı Thomas Müller de hayvanlara eziyet etmekle suçlanan son futbolcu oldu.

Sozcu.com.tr

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Bayern Münih’in Alman futbolcusu Thomas Müller, sahibi olduğu ‘Dave’ isimli atın sakatlık geçirmesine ilişkin yaptığı paylaşımın ardından Hayvan Hakları Derneği’nin hedefi oldu.

Alman futbolunun en önemli isimlerinden olan Müller, şampiyonlukları olan binici eşi Lisa ile birlikte Almanya’da Gut Wettlkam damızlık çiftliğinin sahibi ve dondurulmuş at sperminin bir dozu için 200 Euro alıyorlar. Instagram hesabından bir paylaşım yapan Müller “Maalesef kötü haberlerimiz var. Favori atımız Dave önümüzdeki aylarda piyasada olmayacak. Üreme mevsimine hazırlanmak için bir test denemesi sırasında kayarak kötü şekilde yere düştü. Toynak bölgesinden yaralandı ve birkaç ay boyunca dinlenmesi gerekecek” dedi.

“KORKUNÇ”

Ancak hayvan hakları derneği PETA’nın sözcüsü Jana Hoger, Müller ve eşi Lisa’nın kar amaçlı doğal olmayan yollardan çiftleşme yaparak hayvanlara eziyet ettiklerini söyledi. Hoger, “Kendini beğenmiş at severlerin, onlardan maksimum kâr elde etmek için bakımları altındaki hayvanları doğal olmayan yollardan çiftleşmeye zorlaması korkunç. Dave’in Müller ve Lisa’nın gözetiminde yaşadığı sorun önlenebilir ve gereksizdi” ifadelerini kullandı.

İKİ YIL ÖNCE SATIN ALDI

Müller, sosyal medya hesabında ‘istikrarlı favorimiz ve olağanüstü yeteneğimiz’ olarak tanımdığı Dave’i iki yıl önce Danimarkalı ticari ahır Helgstrand At Terbiyesi’nden satın almıştı. Müller atı üremede kullanıyor. Dave, Lisa tarafından uluslararası binicilik Grand Prix’sinde iki kez yarıştırıldı.