Thomas Tuchel: ‘Kendimizi korkunç hissediyoruz’

Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Şampiyonlar Ligi finalinin Rusya'dan alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Rus milyarder Roman Abramovic’in sahibi olduğu Chelsae’nin Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi konusunda ‘korkunç’ hissettiğini söyledi.

Kulübün oligark sahibi Roman Abramovich’in Birleşik Krallık’a girişi yasaklanırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın olması nedeniyle İngiltere hükümeti tarafından yaptırım uygulanması konusunda yoğun baskı yapılıyor. İngiltere’de İşçi Partisi üyeleri, Chelsea’ye el konulması yönünde talepte bulunurken, Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel Şampiyonlar Ligi finalinin Rusya’dan Fransa’ya taşınması kararı hakkında konuştu.

“AKLIMIZI BULANDIRIYOR”

Şampiyonlar Ligi finalinin St. Petersburg’dan alınmasını doğru bir karar olarak yorumlayan Tuchel, “Ne yazık ki bir yeri değiştirmek zorunda kalmanın en kötü nedeninin bu olduğunu düşünüyorum. Genel olarak bu konuda kendimizi kötü hissediyoruz. Aklımızı ve tabii ki odak noktamızı bulandırıyor. Kararı kesinlikle anlayışla karşılıyorum. Hayatta daha önemli şeyler var” ifadelerini kullandı.

Abramovich, 1990’larda Sovyetler Birliği’nin çöküşünün ardından petrol ticari yaparak servet kazandı ve 2003’te Chelsea’yi satın aldı. Hem İngiltere’den hem de Rusya’dan Abramovich’e yaptırım uygulanması yönünde çağrılar var. Rusya’da gözetim altında tutulan muhalif isim Alexei Navalny, Everton’ın kısmi sahibi Alisher Usmanov hakkında işlem yapılması gerektiğini söyledi.

İşçi Partisi Milletvekili Chris Bryant, hükümetin Abramovich’e ait Birleşik Krallık mal varlıklarına el koyması gerektiğini söyledi ve yolsuzlukla bağlantılı olduğu iddialarını öne sürdü. Abramovich’in Londra’da yaşaması fiilen yasaklandı.