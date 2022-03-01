Thomas Tuchel patladı: ‘Bana Ukrayna-Rusya savaşını sormayın’

Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Chelsea'nin eski sahibi Rus milyarder Roman Abramovich ve Ukrayna-Rusya savaşı hakkındaki sorulara sert tepki gösterdi. "Bana bunları sormayı kesin" diyen Alman çalıştırıcı, basın mensuplarına patladı.

Sozcu.com.tr

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İngiliz ekibi Chelsea’nin Teknik Direktörü Thomas Tuchel, gazetecilerden kendisine Ukrayna-Rusya savaşı hakkında soru sormayı bırakmasını istedi. Politikacı olmadığını söyleyen Tuchel, kendisini kötü hissettiğini dile getirdi.

Çarşamba günü Luton Town ile oynayacakları FA Cup mücadelesi öncesinde bsın toplantısı düzenleyen Alman çalıştırıcı, Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaş hakkında birkaç soruyla karşılaşınca öfkesine engel olamadı. Muhabirler, Chelsea’nin Rus milyarder sahibi Roman Abramovich’in üzerindeki baskı nedeniyle kulübü mütevelli heyetine teslim edeceğini açıklamasıyla ilgili olarak Tuchel’e sorular sordu. Ancak savaşın dehşeti hakkında soru sorulduğunda, Tuchel gazeteciyi tersledi ve Ukrayna hakkında soru sorulmamasını talep etti.

Thomas Tuchel, basın toplantısında gazetecinin Ukrayna ve Abramovich ile ilgili sorduğu sorulara çok sinirlendi. pic.twitter.com/Vlvf35bRVc — Chelsea FC Türkiye (@CFC_Turkiye) March 1, 2022

“ARTIK DURMANIZ GEREKİYOR”

Tuchel, Ukrayna’daki durumla ilgili bir soru sormak üzere olan gazetecinin sözünü keserek, “Dinle, dinle, dinle, durmalısın. Ben politikacı değilim. Dürüst olmak gerekirse durmanız gerekiyor. Sadece söylediklerimi tekrar edebilirim ve aynı şeyleri söylemekten dolayı kötü hissediyorum çünkü hiç savaş yaşamadım” dedi ve şu ifadeleri kullandı:

“KENDİMİ KÖTÜ HİSSEDİYORUM”

“Bunun hakkında konuşmak bile kendimi kötü hissettiriyor. Çünkü burada hiçbir şey yapmadan huzur içinde oturuyorum. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum ama bana bu soruları sormayı bırakmalısın. Çünkü sana verecek cevabım yok.”

SİNİRİNDEN MASAYA TOKAT ATTI

Sorular karşısında gerildiği görülen Tuchel, savaş ve Abramovich’in ve Chelsea’nin şu anki durumu hakkında görüşü sorulduktan sonra sinirinden masaya tokat attı. Tansiyonun yükseldiği basın toplantısında daha önce Tuchel, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin kendisini nasıl etkilediğini açıkladı. Ancak kendisinin ve oyuncuların, kulübün yaklaşan maçlarına odaklanmaya devam etmek istediklerini açıkladı.

“BU DURUM ASLA DEĞİŞMEYECEK”

“Savaş korkunç. Bu konuda başka bir görüş olamaz. Ama neden senin tarafından daha fazla dikkatimiz dağıtılıyor? Dışarıda daha önemli şeyler olduğunu biliyoruz. Bu asla değişmeyecek. Avrupa’daki herkesin kafasında kimsenin sevmediği bir gürültü var. Yine de işe gelmeye çalışıyorsunuz ve işinizde mümkün olduğunda en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz.”

Tuchel ayrıca kulübün sahibi Abramovich’le ilgili konuları konuşmayı reddederek, “Cevap verecek bilgiye sahip değilim. Ayrıntılardan ve tüm durumdan haberdar değilim. Futboldan çok daha önemli durumlar var ve bu değişmeyecek. Savaş gibi olaylar çok daha önemli” dedi.

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