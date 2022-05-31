Todd Boehly’nin Chelsea’si gözünü Nkunku’ya dikti

Chelsea'nin satın alma işlemlerini tamamlayarak resmen kulübün sahibi olan Todd Boehly, ilk transferini Christopher Nkunku ile yapabilir. İddiaya göre teklif 50 milyon Sterlin...

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İngiltere Premier Lig ekibi, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası gelen yaptırımların ardından zor günler geçirse de sezon bitiminde Todd Boehly’nin satın almasıyla rahatladı.

Ligde sezonu 3. sırada tamamlayan Chelsea, Leipzig’in 24 yaşındaki yıldızı Christopher Nkunku’ya talip oldu. Geçen sezon Bundesliga’da 20 gol ve 15 asistlik performansıyla takımını sırtlayan Fransız oyuncu için L’Equipe göre; Chelsea 50 milyon Sterlin’lik teklif yapacak.

GELECEK SEZON KUPA İSTİYOR

Chelsea’nin yeni sahibi Todd Boehly’nin bu yaz teknik direktör Thomas Tuchel’e kadrosunu yeniden inşa etmesi için önemli miktarda para sağlayacağı iddia edildi. Amerikalı iş insanı, geçen sezonu kupasız kapatan takımının gelecek sezon ligde şampiyonluk yarışında olmasını istiyor.

Kulübün bu sezon, geçen sezon Tuchel ve taraftarla sorun yaşayan Romelu Lukaku’nun çokça konuşulan sorunlarının ardından forvete takviye yapmak istediği biliniyor.

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