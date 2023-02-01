Tom Brady kariyerini noktaladı

Amerikan futbolu tarihinin en başarılı oyuncularından biri olarak kabul edilen Tom Brady, 23 yıllık kariyerini sonlandırdı.

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Geçen yıl 29 Ocak’ta da emekli olacağını duyuran ancak 1,5 ay sonra karar değiştiren Amerikan Futbolu Ligi’nin (NFL) efsanelerinden 44 yaşındaki Tom Brady, Twitter hesabından paylaştığı videoda, aktif sporu temelli bıraktığını söyledi.

Kariyerine New England Patriots formasıyla 2000 yılında başlayan ABD’li oyun kurucu, 2020’de Tampa Bay Buccaneers’a imza atmıştı. NFL’de 15 kez all-star seçilen 45 yaşındaki sporcu, 7 Super Bowl şampiyonluğu yaşadı. Brady, 3 defa normal sezonda, 5 kez de Super Bowl’da en değerli oyuncu (MVP) ödülünü kazandı.

Tom Brady, NFL’de en fazla şampiyonluk yaşayan ve Super Bowl’da en çok MVP seçilen oyuncu unvanlarını elinde tutuyor. (AA)

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