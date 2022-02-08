Tom Brady’nin emeklilik hazırlığı! Milyarderlerin Sığınağı’nda…

Amerikan futbolunun (NFL) efsane ismi Tom Brady, 22 yıllık kariyerine nokta koyduktan sonra emeklilik günlerine hazırlanıyor. NFL tarihinin en çok kazanan oyuncusu, 'Milyarderlerin Sığınağı'nda 17 milyon dolara satın aldığı arsasına malikane inşa ettiriyor.

Sozcu.com.tr

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NFL efsanesi Tom Brady, kariyerine nokta koyduktan sonraki yeni hayatını Miami’deki yeni malikanesinde geçirmeye hazırlanıyor. Miami’nin ‘Milyarderin Sığınağı’ diye bilinen bölgesinde yer satın alan Brady’nin malikane inşaatı görüntülendi.

Özel Indian Creek Adası’ndaki deniz kıyısındaki arsanın görüntüleri, inşaatın ilk aşamalarında milyonlarca dolarlık çevre dostu mülkü gösteriyor. 44 yaşındaki NFL süperstarı, geçtiğimiz günlerde kariyerine nokta koyduğunu açıklamıştı. 7 Super Bowl şampiyonluğu bulunan ve NFL’de 15 kez All-Star seçilen Brady, 3 kez NFL normal sezonunda, 5 kez de Super Bowl’da En Değerli Oyuncu seçilmişti.

EN ÇOK KAZANAN NFL OYUNCUSU

22 yıllık kariyeri boyunca 500 milyon dolara yakın kazanç elde ettiği bilinen Brady’nin saha dışı anlaşmalardan kazandığı para ise 200 milyon doları buluyor. Tüm zamanların en çok kazanan NFL oyuncusu olarak görülen Brady, artık eşi Gisele Bundchen ve üç çocuğuyla yeni malikanesindeki hayatına hazırlanıyor.

İnşaat resimlerinde, malikanenin dört ayrı yapıya sahip olacak şekilde tasarlandığı görülüyor. ABD basınındaki haberlere göre, Brady ve eşi Gisele, arsayı 18 ay önce 17 milyon dolara satın aldı.

ESKİ EVİNİ DR DRE’YE SATTI

Mayıs ayında Clement Design’ın sahibi Kathleen ve Tommy Clement ile bir araya gelen çift, malikanenin yapımını da onlara devretti. Brady ve ailesi, California’daki evlerini ünlü rapçi Dr Dre’ye satmıştı. Brady’nin New York City ve Massachusetts’te de mülkleri bulunuyor.