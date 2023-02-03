Tom Brady’ye bir günlük sözleşme teklifi

Emeklilik kararı alan Amerikan futbolunun efsane isimlerinden Tom Brady'ye, eski takımı New England Patriots bir günlük sözleşme teklifi yapmaya hazırlanıyor.

Sozcu.com.tr

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Geçen yıl 29 Ocak'ta da emekli olacağını duyuran ancak 1,5 ay sonra karar değiştiren Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) efsanelerinden 44 yaşındaki Tom Brady, aktif sporu temelli bıraktığını açıkladı.

Kariyerine New England Patriots formasıyla 2000 yılında başlayan ve 20 yıl bu takımın formasını giyen Tom Brady, 2020 yılında Tampa Bay Buccaneers’a transfer olmuştu. New England Patriots’ın sahibi Robert Kraft, Tom Brady’ye bir günlük sözleşme teklif etmeye hazırlandıklarını söyledi.

Robert Kraft, en kısa sürede efsane isme teklifte bulunacağını belirtirken “Bunu sadece ben istemiyorum. Taraftarlarımızın da talebi bu… O bizim için her zaman Patriots’tı ve hep de öyle kalacak. Bu bir günlük sözleşme ile Tom Brady’nin aktif spor hayatını New England Patriots formasıyla bitirmiş olacak. Böylece bize 20 yıl boyunca verdiği hizmetlere az da olsa karşılık vermiş olacağız. Sözleşme teklifini kabul etmesi ve onu onurlandırmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.