Tottenham, Manchester United’ı 2-0 mağlup etti
Tottenham, Premier Lig 2. hafta maçında Manchester United'ı 2-0 mağlup ederek 3 yıl sonra rakibine karşı üstünlük sağlamayı başardı.
İngiltere Premier Lig 2. hafta maçında Manchester United’ı ağırlayan Tottenham 2-0’lık skorla galibiyete ulaşan taraf oldu.
İlk yarıda daha etkili olan ve gol pozisyonlarına giren taraf Manchester United’dı. Ancak golsüz sona eren ilk 45 dakikanın ardından ev sahibi Tottenham 49’da Pape Matar Sarr ile öne geçti.
Tottenham’ın yeni kalecisi Guglielmo Vicario yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tutarken, 83. dakikada Lisandro Martinez’in kendi kalesine attığı golle maçın skoru 2-0’a geldi.
Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca Tottenham puanını 4’e yükseltti. Manchester United ise 3 puanda kaldı.