Tottenham, Newcastle United’a gol yağdırdı: 5-1

İngiltere Premier Lig mücadelesinde Newcastle United'ı ağırlayan Tottenham, geri düştüğü maçta rakibini gole boğdu. Son 6 maçta beşinci galibiyetini alan Tottenham yükselişini sürdürürken Newcastle United üst üste üçüncü maçını da kaybetti.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Premier Lig’de Tottenham sahasında Newcastle United’ı konuk etti. Konuk ekip Newcastle United’ın öne geçmesine rağmen oyunu bırakmayan ve vites yükselten Tottenham, mücadeleyi 5-1’lik skorla kazanmayı bildi.

Maçın 39. dakikasında Fabian Schar’ın frikikten attığı golle 1-0 öne geçen Newcastle United, 43’te Ben Davies’in golüne engel olamayınca ilk yarı 1-1’lik beraberlikle sona erdi. İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Tottenham, 48’de Matt Doherty, 54’te Heung Min Son, 63’te Emerson Royal ve 83’te Steven Bergwijn’ın golleriyle karşılaşmayı 5-1 kazandı.

Puanını 54’e yükselten Tottenham, maç fazlasıyla Arsenal’in önüne geçti ve dördüncü sırayı kaptı. Ligde üst üste üçüncü maçını kaybeden Newcastle United ise, 31 puanda kaldı ve alt sıralardan kurtulma mücadelesinde yara aldı.