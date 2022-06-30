Tottenham, Richarlison transferini bitirdi! 60 milyon Pound…

Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Everton'ın yıldızı 25 yaşındaki Brezilyalı Richarlison için kulübüyle anlaşma sağladı. İngiliz basınının iddiasına göre ödenecek bonservis bedeli 60 milyon Pound.

Sozcu.com.tr

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Kadrosunu önemli takviyelerle güçlendirmek isteyen İngiltere Premier Lig devi Tottenham haftalardır yaptığı görüşmede sonuç aldı ve Richarlison transferini bitirdi.

İngiliz basınından gelen son dakika haberlerine göre; Everton ile anlaşmaya varan Tottenham bu transfer için 50 milyon Pound bonservis ve 10 milyon Pound bonus ödeyecek.

SON TEKLİFE OLUMLU DÖNÜŞ

Kuzey Londra ekibinin yöneticileri, Brezilyalı golcünün temsilcileriyle yaptığı görüşmede ücret konusunda anlaşmaya varmış ve iş kulübün ikna edilmesine kalmıştı. Ekonomik olarak zor günler geçiren Everton, 25 yaşındaki Brezilyalı yıldız için yapılan bu teklifi olumlu karşıladı.

Prensip anlaşmasının ardından Richarlison’un Tottenham için sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Everton formasıyla 152 maçta 53 gol attı ve geçen sezon Everton’ı Premier Lig’de tutan Richarlison artık Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterebilecek.

Ivan Perisic, Fraser Forster ve Yves Bissouma’yu kadrosuna katan Spurs 4. transferini Richarlison’ı resmen açıklaması ile yapacak.