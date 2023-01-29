Tottenham taraftarlarının tezahüratı, Sol Campbell’ı isyan ettirdi: İnsan olmayı unutmuş gibiler

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham taraftarlarının, efsane futbolcu Sol Campbell'a olan nefreti bitmek bilmiyor. İngiliz efsane ismin 22 yıllık gerilimi sonlandırmak için yaptığı çağrı, Tottenham taraftarı tarafından daha sert bir karşılık buldu. İşler iyice çığrından çıktı...

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiltere ve dünya futbolunun unutulmaz savunma oyuncularından olan Sol Campbell, Tottenham taraftarlarının kendisine olan nefreti sonlandırmak için çağrıda bulundu. Ancak FA Cup’ta Preston ile karşılaşan Tottenham’da, taraftarlar yaptıkları tezahüratların dozunu iyice artırdı ve Campbell’a karşı 22 yıllık nefretin kolay kolay bitmeyeceğini gösterdi.

2001 yılında Tottenham ile sözleşmesi bittikten sonra Bosman kuralıyla Arsenal’e transfer olan Sol Campbell, o dönem kamuoyunda şok etkisi yaratan bir imza atmıştı. Arsenal’e transfer olmadan önce Tottenham’da kalacağını açıklayan Campbell, sözünde durmayınca Tottenham taraftarı tarafından “Yahuda” olarak damgalandı. The Guardian’a konuşan Campbell, hala kişisel olarak tacize uğradığını ve çocuklarını tanık olabilecekleri hakaretler nedeniyle maçlara götüremediğini söyledi.

Tottenham taraftarından bu tacizlere son vermesini isteyen Campbell’ın çağrısı beklenen yanıtı almadı. Spurs taraftarları, ‘Campbell öldüğünde parti yapacağız’ sözlerinin de yer aldığı birçok can yakıcı tezahürat yaptı. Spurs antrenörü Cristian Stellini maç sonu yaptığı açıklamada, “Tezahüratı duymadım. Ne dediklerini şimdi anlayabildim. Ama umarım bir daha asla olmaz.” ifadelerini kullandı.

“İNSANLAR İNSAN OLMAYI UNUTMUŞ”

Yaşananlara anında tepki gösteren Campbell ise, “Sanki insanlar nasıl insan olunacağını unutmuş gibi. Birinin öleceğini dilemek ve umut etmek mi? Ve bir parti mi vereceksiniz? Hangi dünyada yaşıyoruz? Futbolun kendi kabileciliği olduğunu biliyorum ama kimse bunun kabul edilemez olduğunu düşünmüyorsa, gerçekten çok kötü durumdayız demektir.” şeklinde konuştu.

ARSENAL’iN SIR GİBİ SAKLADIĞI TRANSFER

Tottenham altyapısında futbola başlayan Sol Campbell’ın Arsenal’e bedavaya transfer olması, futboldaki en tartışmalı transferlerden biri olarak kabul ediliyor ve o dönem 26 yaşında olan savunma oyuncusu, Highbury’ye geçiş yaptığı sırada Avrupa’nın dört bir yanından teklifler alıyordu. Arsenal, Campbell imza töreninde sahneye çıkana transferi kadar gizli tutmayı başarmıştı. Herkes Everton’dan kaleci Richard Wright’ın duyurulmasını beklerken, Sol Campbell’ın basın toplantısına çıkartılması şok etkisi yaratmıştı.

“ÇOCUKLARIM OLSAYDI FARKLI OLURDU”

Arsenal’e transferi hakkında konuşan Campbell, “Genç bir çocuktum. Bir ailem yoktu. Çocuklarım olsaydı farklı bir hikaye olurdu. Bilmiyorum. Belki 30 ya da 35 yaşında biri olsaydım farklı düşünürdüm. Ama 26 yaşındaydım. Artık o ben değilim. Bırakın 22 yılı, her yıl veya beş yılda bir kim aynı kalıyor? Bu kararı ben vermiyorum. Temiz bir sayfa istiyorum. Kalplerinize bakın, ruhlarınıza bakın ve bana temiz bir sayfa açın. Beni bir insan olarak görün.” sözleriyle tacizlere son verilmesini istedi.

ARSENAL İLE ŞAMPİYONLUKLAR

Campbell, Arsenal ile iki Premier Lig, iki Community Shield ve üç FA Cup şampiyonluğu yaşarken, Barcelona ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi finalinde gol atmasına rağmen kupayı kaldırmayı başaramadılar. 1992 yılında Tottenham’da profesyonel olan Jamaika asıllı İngiliz futbolcu, 2001’de Arsenal’e imza attı. Beş yıllık serüvenin ardından Portsmouth’a geçen Campbell, 2009’da Notts County’ye transfer oldu. Kariyerinin son dönemlerinde 2010’da yeniden Arsenal’e dönen 48 yaşındaki Campbell, 6 ay sonra Newcastle’a transfer oldu ve sezon sonunda da kariyerini noktaladı.

ARSENE WENGER PİŞMAN

Arsenal’in o dönemki teknik direktörü Arsene Wenger, “Yenilmezler” olarak adlandrılan kadroda yıldız futbolcuya da yer vermişti. Ancak deneyimli teknik adam, Campbell’ın gördüğü taciz nedeniyle transferden pişmanlık duyduğunu itiraf etmişti.