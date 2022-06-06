Trabzonspor’un yıldızı Anastasios Bakasetas galibiyete taşıdı

Kosova ile Yunanistan arasında oynanan maçta Trabzonspor'un yıldızı Anastasios Bakasetas takımını galibiyete taşıdı. Karşılaşmada iki tane de kırmızı kart çıktı.

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UEFA Uluslar Ligi’nde 5 grupta 9 maç oynandı. C Ligi 2. Grup’ta Kosova’ya konuk olan Yunanistan, Trabzonspor’da forma giyen Anastasios Bakasetas’ın attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmada 36. dakikada oynanırken gelişen Yunanistan atağında Petros Mantalos’ın pası sonrası Anastasios Bakasetas topla buluştu. Topu kontrol ettikten sonra ceza sahası dışından sol ayağıyla muhteşem bir vuruş yapan Anastasios Bakasetas, Adana Demirspor’da forma giyen kaleci Arijanet Muric’i avladı.

Karşılaşmada 72. dakika oynanırken Kosovalı futbolcu Fidan Aliti ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Mücadelenin 90+1. dakikasında ise Arijanet Anan Muric’in de kırmızı kart görmesiyle Kosova karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.

RONALDO’DAN İKİ GOL

A Ligi 2. Grup’ta Çekya İspanya’yı, Portekiz de İsviçre’yi konuk etti. Çekya ile İspanya 2-2 berabere kalırken, Cristiano Ronaldo’nun iki gol attığı maçta Portekiz, İsviçre’yi 4-0’la geçti.

İsviçre karşısında 15. dakikada William Carvalho ile öne geçen Portekiz, 35 ve 39. dakikalarda Cristiano Ronaldo’nun golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıda 68. dakikada Joao Cancelo ile bir gol daha bulan Portekiz, mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.

Çekya ile İspanya arasındaki mücadelede ise ev sahibi ekip iki kez öne geçmesine rağmen son dakikada yediği golle mücadeleden beraberlikle ayrıldı. Çekya’nın gollerini 4. dakikada Jakub Pesek, 66. dakikada Jan Kuchta kaydetti. İspanya’nın golleri ise 45+3’te Gavi ve 90. dakikada Inigo Martinez’den geldi.

UEFA ULUSLAR LİGİ’NDE GECENİN SONUÇLARI

Lig A – Grup 2

Çekya 2-2 İspanya

Portekiz 4-0 İsviçre

Lig B – Grup 4

Sırbistan 4-1 Slovenyaİ

İsveç 1-2 Norveç

Lig C – Grup 2

Güney Kıbrıs 0-0 Kuzey İrlanda

Kosova 0-1 Yunanistan

Lig C – Grup 4

Cebelitarık 0-2 Makedonya

Bulgaristan 2-5 Gürcistan

Lig D – Grup 2

San Marino 0-2 Malta