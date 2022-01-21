Transferi olay olan Tony Watt: ‘Parayı seçseydim Türkiye’ye giderdim’

İskoçya Premier Lig'de Motherwell'den Dundee United'a transfer olan Tony Watt, hakkında yapılan eleştirilere 'Parayı seçseydim Türkiye'ye veya Dubai'ye giderdim" cevabını verdi.

Sozcu.com.tr

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Ara transfer döneminde Motherwell’den Dundee United’a transfer olan Tony Watt, paranın peşinden gittiği yönündeki eleştirilere ilginç bir yanıt verdi.

Ligin en golcü oyuncusu konumundaki 28 yaşındaki İskoç forvet, daha önce yaptığı açıklamada Motherwell’de kendisini evinde hissettiğini söylemiş ve kulübüyle yeni bir sözleşme imzalayabileceğini ima etmişti. Ancak, yıldız futbolcu ülkenin Doğu’sundaki Dundee United’a transferi tartışmaları da beraberinde getirdi.

Daha fazla para kazanmak için Dundee’nin teklifini kabul ettiği iddialarına yanıt veren tecrübeli forvet, sadece banka bakiyesiyle ilgilenseydi Türkiye veya Dubai’ye gitmeyi tercih edeceğini söyledi.

“Bu kulübe sportif nedenlerle katıldım” diyen Watt şu ifadeleri kullandı:

“İnsanlar parayı seçtiğimi düşünüyor. Öyle olsaydı, İngiltere’de, Dubai’de ya da bana teklifte bulunan başka bir yerde olurdum. Sezon başında Dubai’ye gitmek için bir teklif aldım. Ocak ayının ilk haftasında Türkiye’nin en üst liginden biri beni aradı ama gönlüm buraya transfer olmaktan yanaydı.”

“NEDEN BİR OTEL ODASINDA…”

“Eşim burada harika bir iş buldu ve ailem yanımda. Neden günlerce ailemden uzak veya bir otel odasında yaşayayım? Bu ilgimi çekmedi. İnsanların tepkilerini umursamıyorum. Motherwell, Tony Watt’a çok iyi geldi. Ama Tony Watt da Motherwell’e iyi geldi. Ligde dördüncüler. Bana kattıkları için müteşekkirim. Harika bir iki yıl geçirdim ve bazı insanların vermediği bir şansı verdiler. Şimdi Dundee United zamanı geldi.”

PARAYI SEÇMEKLE SUÇLANDI

Watt’ın, ligde Motherwell’den 6 puan geride bulunan ve şampiyonluk mücadelesi için ilk 6’ya girme konusunda daha dezavantajlı konumdaki Dundee United’a transfer olması kamuoyunda şaşırtıcı bir gelişme olarak görüldü. Ligde 25 puanla 7. sırada yer alan Dundee United, oynadığı son 11 maçın 8’ini kaybetti, 1’ini kazandı ve 1 kez de berabere kaldı.

Celtic altyapısında yetişen Watt, Standard Liege, Charlton Athletic, Blackburn, Cardiff, CSKA Sofia ve St. Johnstone gibi takımlarda forma giydi. Son olarak 2020’de Motherwell’e transfer olan Watt, iki sezonda 70 maçta 19 gol atıp 11 asist yaptı. İskoç forvet, bu sezon oynadığı 25 maçta ise 10 gol-2 asistlik performans sergiledi.