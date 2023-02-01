Transferin son saatlerinde Chelsea, Enzo Fernandez ile İngiltere rekoru kırdı!

Chelsea uzun süredir peşinde koştuğu, Dünya Kupası'nın en iyi genç oyuncusu seçilen 22 yaşındaki Enzo Fernandez'in transferini son saatlerde rekor bir ücrete bitirdi.

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İngiltere Premier Lig’de şampiyonluk yarışından kopan Chelsea, kadroyu yenilemek için yaz ve ara transfer döneminde toplam 609 milyon Euro para harcadı. Londra ekibi, transferin son gününde Benfica’dan Enzo Fernandez’i kadrosuna kattı.

Chelsea, 22 yaşındaki Arjantinli oyuncu için 125 milyon Euro ödedi. Bu transfer, İngiltere futbol tarihinin en pahalı transferi olarak rekor kırdı. Ada ülkesinde bir önceki en pahalı transferi ise Aston Villa’dan 117 milyon Euro’ya Jack Grealish’i alan Manchester City yapmıştı. Dünya Kupası’nda Arjantin ile şampiyonluk yaşayan Fernandez ile Chelsea 8,5 yıllık sözleşmede anlaşmaya vardı.

Uzun süredir oyuncunun peşinde olan Chelsea, Benfica’nın istediği rakam son gün çıktı ve oyuncuyu kadrosuna kattı. Benfica da Enzo Fernandez’i kulübün internet sitesindeki oyuncu listesinden çıkardı.

Chelsea de Twitter’da profilini Arjantin bayrağı ve kupa emojisiyle değiştirerek transferi bir anlamda duyurdu.

Arjantin Milli Takımı’yla Dünya Kupası kazanan Enzo Fernandez, turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçilmişti.

RIVER PLATE DE ZENGİN OLDU!

2022 yılının Temmuz ayında Enzo Fernandez’i Benfica’ya 14 milyon Euro bedelle gönderen River Plate, anlaşmaya eklediği bir sonraki satıştan yüzde 25’lik payla kasasını doldurdu.

Arjantin devi, Benfica’nın Fernandez’i Chelsea’ye satmasıyla yüzde 25’lik pay olarak 31 milyon Euro kazanacak.