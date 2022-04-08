Türk futbolundaki çöküş UEFA ülke puanına yansıdı! 4 takıma düştük

Ve yıllardır gelen kötü sonuçlar, önemsenmeyen Avrupa Ligi maçları ve rotasyonla çıkılan karşılaşmalar sonunda Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında 20. sıraya kadar düştü! 2023-2024 sezonunda Avrupa'ya 4 takımla gideceğiz.

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Norveç ekibi Bodo Glimt, sahasında İtalya Serie A devi Roma’yı 2-1 yenerek Konferans Ligi Çeyrek Finali’nde avantajı cebine koydu. Lig kalitesi, ödenen maaşlar, yayın gelirleri ve oyuncuların kariyerleri olarak Süper Lig’den aşağıda olan Norveç’te Bodo bu sezon Avrupa’da tarih yazmayı sürdürürdü.

Bodo Glimt’in bu sezon aldığı iyi sonuçlar, Türkiye’nin de UEFA ülke puanı sıralamasında 20. sıraya demir atmasını sağladı.

9. sıradaki İskoçya 35.500, 10. Rusya 34.482 puana sahipken 20. sıraya gerileyen Türkiye 27.100 puana sahip.

2023’TE 4 TAKIMLAYIZ!

İlk 15’in dışında kalacağımız, alınan kötü sonuçların ardından kesindi. Ancak Avrupa’daki üç kulvarda da son 16 turundan öteye gidemeyince 20. sıraya kadar geriledik. Türkiye, 2023-2024 sezonundan itibaren Avrupa’ya 4 takım gönderebilecek.

Şampiyon olan takım UEFA Şampiyonlar Ligi’ne gidecek. Yıllardır Süper Lig’de şampiyon olan takım Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılıyordu. Artık 1. Ön Eleme Turu’ndan başlayacak ve sezonu Temmuz ayında açacak.

Türkiye Kupası şampiyonu, Süper Lig’de 2 ve 3. sırada yer alan takımlar ise UEFA Konferans Ligi’ne 2. Ön Eleme Turu’ndan başlayacak.

Ne yazık ki Avrupa’nın iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi’ne takım gönderemeyeceğiz.

SON 31 YILIN EN KÖTÜSÜ

Böylelikle Avrupa’da son 31 yılın en kötü derecesine de gerilemiş olduk. Son olarak 1990-91 sezonunun sonunda 11.665 puanla 23. sırada yer alan Türkiye o tarihten bu yana bir futbol sezonunu 18. sıranın altında hiç tamamlamamıştı.