Türkiye ülke puanı sıralamasında bir basamak daha yükseldi
Galatasaray'ın Molde'yi eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmasının ardından Türkiye, ülke puanı sıralamasında İskoçya'yı geride bıraktı.
Türkiye’nin UEFA ülke puanı sıralamasında yükselişi devam ediyor. Galatasaray’ın, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde’yi eleyerek gruplara kalması sonrası Türkiye, punını puanını 32 bin 100’e yükselterek İskoçya’yı geride bıraktı. Türkiye, ülke puanı sıralamasında 9. sıraya yerleşti.
Türkiye, ülke puanı sıralamasını 9. sırada tamamlarsa, 2025-26 sezonunda bir önceki sezon Süper Ligi 2. tamamlayan takım,2. Eleme Turu yerine 3. Eleme Turu’ndan Şampiyonlar Ligi’ne katılacak. Bir önceki sezonun Süper Lig şampiyonu ise doğrudan gruplara kalacak.
ÜLKE PUANI NASIL HESAPLANIYOR?
UEFA turnuvalarında;
Gruplarda: Galibiyet 0.5 puan, beraberlik 0.25 puan
Elemelerde: Galibiyet 0.25 puan, beraberlik 0.125 puan kazandırıyor. Ayrıca üst turlara çıkılması halinde bonus puanlar ekleniyor.