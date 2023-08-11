Türkiye’deki banknot ateşi Latin Amerika’ya sıçradı

Derin bir ekonomik kriz içerisinde yer alan Arjantin'in başı Brezilya ve Şili futbol takımlarının taraftarlarıyla dertte...

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Son dönemde Türkiye’de bazı yabancıların değer yitiren Türk Lirası’na karşı tutumları tartışılıyor. Banknotları yırtanlar, yakanlar ve aşağılayanlar gözaltına alınarak sınır dışı ediliyor.

Benzer bir tartışma şimdiler de Latin Amerika’da yaşanıyor. Brezilya ve Şili taraftarları, günden güne eriyen Arjantin pezosunu maçlarda yakmaya başladı.

Arjantin hükümeti, futbol maçlarına katılan yabancı taraftarları, Arjantin pezosunun düşen değeri hakkında alay amacıyla banknotları yakma veya yırtma eylemleri nedeniyle cezalandırma kararı aldı.

Arjantin’in Sporda Şiddeti Önleme Dairesi, bu tür hareketlerin spor etkinliklerinde kavgayı kışkırttığını ve kamu düzenini bozduğunu belirtti. Böyle bir eylemi gerçekleştiren taraftarlar, 30 güne kadar hapis cezası alacak. Yetkililer, sorunun devam etmesi halinde kulüplerinin de cezalandırılabileceğini söyledi.

YENİ BANKNOT ÇIKMIŞTI

Arjantin’in derin bir ekonomik krizin içerisinde yer alıyor.

Ülkenin enflasyon oranı bu yıl %100’ün üzerine çıktı ve Haziran ayında %115,6 seviyesine ulaştı.

Ekonomik kriz nedeniyle Arjantin Merkez Bankası, Şubat ayında daha önce en büyük banknot olan 1.000 pezoluk banknotun değerinin 2.70 dolara düşmesinin ardından 2.000 pezoluk yeni bir banknot çıkardı .

Ülkenin para birimi 1992’de piyasaya sürüldüğünde bir ABD dolarına eşitti.

Ekonomik zorluklar, Arjantin siyasetini de etkileyerek geçtiğimiz yaz dört hafta içerisinde üç ekonomi bakanının değişmesine neden oldu. Mart 2022’de, IMF ile Arjantin arasında 44 milyar dolarlık bir kurtarma anlaşması yapıldı.