UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde ilk hafta tamamlandı
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2023-2024 sezonunda gruplarda ilk hafta maçları tamamlandı. Fenerbahçe ilk haftayı galibiyetle tamamlarken, Beşiktaş berabere kaldı. Legia Varşova, gecenin sürprizine imza attı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonu UEFA Avrupa Konferans Lig’nde ilk hafta, 8 grupta yapılan 15 karşılaşma ile tamamlandı.
Temsilcilerimiz Fenerbahçe, sahasında Nordsjaelland’i 3-1 yenerken, Beşiktaş Club Brugge deplasmanında 1-1 berabere kaldı. Gecenin en büyük sürprizini ise İngiliz temsilcisi Aston Villa’yı yenen Polonya ekibi Legia Varşova gerçekleştirdi.
Alınan sonuçlar şöyle:
Legia Varşova (Polonya) – Aston Villa (İngiltere): 3-2
Zrinjski (Bosna-Hersek) – AZ Alkmaar (Hollanda): 4-3
Genk (Belçika) – Fiorentina (İtalya): 2-2
Ferencvaros (Macaristan) – Cukaricki (Sırbistan): 3-1
Eintracht Frankfurt (Almanya) – Aberdeen (Hollanda): 2-1
HJK (Finlandiya) – PAOK (Yunanistan): 2-3
Ludogorets (Bulgaristan) – Spartak Trnava (Slovakya): 4-0
Fenerbahçe – Nordsjaelland (Danimarka): 3-1
Slovan Bratislava (Slovakya) – Kİ Klaksvik (Faroe Adaları): 2-1
Maccabi Tel Aviv (İsrail) – Breidablik (İzlanda): 3-2
Zorya Luhansk (Ukrayna) – Gent (Belçika): 1-1
Viktoria Plzen (Çekya) – Ballkani (Kosova): 1-0
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) – Astana (Kazakistan): 5-1
Club Bruggu (Belçika) – Beşiktaş: 1-1
Lugano (İsviçre) -Bodo/Glimt (Norveç): 0-0 (AA)