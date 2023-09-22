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UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde ilk hafta tamamlandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2023-2024 sezonunda gruplarda ilk hafta maçları tamamlandı. Fenerbahçe ilk haftayı galibiyetle tamamlarken, Beşiktaş berabere kaldı. Legia Varşova, gecenin sürprizine imza attı.

Yayınlanma: 00:30 - 22 Eylül 2023 Güncellenme:
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UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde ilk hafta tamamlandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonu UEFA Avrupa Konferans Lig’nde ilk hafta, 8 grupta yapılan 15 karşılaşma ile tamamlandı.

Temsilcilerimiz Fenerbahçe, sahasında Nordsjaelland’i 3-1 yenerken, Beşiktaş Club Brugge deplasmanında 1-1 berabere kaldı. Gecenin en büyük sürprizini ise İngiliz temsilcisi Aston Villa’yı yenen Polonya ekibi Legia Varşova gerçekleştirdi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Legia Varşova (Polonya) – Aston Villa (İngiltere): 3-2

Zrinjski (Bosna-Hersek) – AZ Alkmaar (Hollanda): 4-3

Genk (Belçika) – Fiorentina (İtalya): 2-2

Ferencvaros (Macaristan) – Cukaricki (Sırbistan): 3-1

Eintracht Frankfurt (Almanya) – Aberdeen (Hollanda): 2-1

HJK (Finlandiya) – PAOK (Yunanistan): 2-3

Ludogorets (Bulgaristan) – Spartak Trnava (Slovakya): 4-0

Fenerbahçe – Nordsjaelland (Danimarka): 3-1

Slovan Bratislava (Slovakya) – Kİ Klaksvik (Faroe Adaları): 2-1

Maccabi Tel Aviv (İsrail) – Breidablik (İzlanda): 3-2

Zorya Luhansk (Ukrayna) – Gent (Belçika): 1-1

Viktoria Plzen (Çekya) – Ballkani (Kosova): 1-0

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) – Astana (Kazakistan): 5-1

Club Bruggu (Belçika) – Beşiktaş: 1-1

Lugano (İsviçre) -Bodo/Glimt (Norveç): 0-0 (AA)

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