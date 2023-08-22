UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde play-off heyecanı
Ülkemizin 3 takımla temsil edildiği UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplar öncesi son engel olan play-off turu başlıyor.
UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turu yarın başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında play-off turu ilk karşılaşmaları, yarın ve 24 Ağustos Perşembe günü yapılacak.
Bu sezon organizasyonda mücadele eden 3 Türk takımı da maçlarını perşembe günü oynayacak.
Beşiktaş, TSİ 20.00’de Ukrayna ekibi Dynamo Kiev’e konuk olacak.
Aynı saatte başlayacak mücadelede Fenerbahçe, Hollanda’nın Twente takımını ağırlayacak.
Yukatel Adana Demirspor ise TSİ 21.00’de Belçika kulübü Genk ile deplasmanda karşılaşacak. (AA)