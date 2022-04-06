UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final heyecanı

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde ilk karşılaşmalar yarın oynanacak.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nin Çeyrek Final ilk maçları yarın oynanacak.

Son 16 Turu'nda Galatasaray'ı eleyen İspanyol ekibi Barcelona, Almanya'da Eintracht Frankfurt ile mücadele edecek. Bir başka Alman takımı RB Leipzig de turnuvanın favori takımlarından İtalyan Atalanta ile karşılaşacak. Bu sezon aldığı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken Rangers ise Braga’ya konuk olacak.

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçlarının programı şöyle: