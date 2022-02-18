UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda sekiz maç oynandı. Gecenin maçında Barcelona ile Napoli arasındaki maç berabere biterken, Borussia Dortmund sahasında şok bir yenilgi yaşadı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

UEFA Avrupa Ligi Play Turu’nda ilk maçlar oynandı. Sekiz karşılaşmanın oynandığı gecenin en önemli maçında Barcelona ile Napoli karşı karşıya geldi.

Napoli 29. dakikada Piotr Zielinski ile öne geçerken, Barcelona 59. dakikada Ferran Torres’in penaltıdan kaydettiği golle beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Gecenin en dikkat çeken sonuçlarından birine Glasgow Rangers imza attı. Deplasmanda Borussia Dortmund ile karşılaşan İskoç ekibi, rakibini 4-2 yenerek tur için avantaj yakaladı. Karşılaşmanın 39. dakikasında James Tavernier’in penaltı golüyle öne geçen Glasgow Rangers, 41. dakikada Alfredo Morelos ile farkı ikiye çıkardı.

İkinci yarıya da iyi başlayan Glasgow Rangers, 49. dakikada John Lundstram ile skoru 3-0’a taşıdı. Maçın 51. dakikasında Jude Bellingham ile umutlanan Borussia Dortmund, 54. dakikada Dan-Axel Zagadou’nun kendi kalesine attığı golle yeninde iki farklı yenik duruma düştü. 82. dakikada Raphael Guerreiro’nun golü maçın sonucunu belirledi.

UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Barcelona 1-1 Napoli

Zenit 2-3 Real Betis

Borussia Dortmund 2-4 Rangers

Sheriff 2-0 Sporting Braga

Sevilla 3-1 Dinamo Zagreb

Leipzig 2-2 Real Sociedad

Atalanta 2-1 Olympiakos

Porto 2-1 Lazio