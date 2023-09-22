UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları Bertuğ Yıldırım golle başladı
UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşaması, oynanan maçlarla başladı. Bertuğ Yıldırım, kariyerinde çıktığı ilk Avrupa kupası maçında ağları havalandırmayı başardı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonu UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında, 8 grupta 16 karşılaşma yapıldı.
Bertuğ Yıldırım’ın formasını giydiği Fransız temsilcisi Rennes, sahasında İsrail’in Maccabi Haifa takımını 3-0 yendi. Milli futbolcu, takımının üçüncü golünü kaydetti.
Liverpool, geriye düştüğü mücadelede Avusturya ekibi LASK’ı 3-1 mağlup etti. İngiliz temsilcisinin gollerini Darwin Nunez (penaltı), Luis Diaz ve Muhammed Salah kaydetti.
Alınan sonuçlar şöyle:
Union Saint-Gilloise (Belçika) – Toulouse (Fransa): 1-1
LASK (Avusturya) – Liverpool (İngiltere): 1-3
Rennes (Fransa) – Maccabi Haifa (İsrail): 3-0
Panathinaikos (Yunanistan) – Villarreal (İspanya): 2-0
Servette (İsviçre) – Slavia Prag (Çekya): 0-2
Sheriff (Moldova) – Roma (İtalya): 1-2
Bayer Leverkusen (Almanya) – Hacken (İsveç): 4-0
Karabağ (Azerbaycan) – Molde (Norveç): 1-0
West Ham United (İngiltere) – Backa Topola (Sırbistan): 3-1
Olympiakos (Yunanistan) – Freiburg (Almanya): 2-3
Ajax (Hollanda) – Olimpik Marsilya (Fransa): 3-3
Brighton Hove Albion (İngiltere) – AEK (Yunanistan): 2-3
Sparta Prag (Çekya) – Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-2
Rangers (İskoçya) – Real Betis (İspanya): 1-0
Atalanta (İtalya) – Rakow (Polonya): 2-0
Sturm Graz (Avusturya) – Sporting Lizbon (Portekiz): 1-2