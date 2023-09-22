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UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları Bertuğ Yıldırım golle başladı

UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşaması, oynanan maçlarla başladı. Bertuğ Yıldırım, kariyerinde çıktığı ilk Avrupa kupası maçında ağları havalandırmayı başardı.

Yayınlanma: 00:38 - 22 Eylül 2023 Güncellenme:
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UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları Bertuğ Yıldırım golle başladı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonu UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında, 8 grupta 16 karşılaşma yapıldı.

Bertuğ Yıldırım’ın formasını giydiği Fransız temsilcisi Rennes, sahasında İsrail’in Maccabi Haifa takımını 3-0 yendi. Milli futbolcu, takımının üçüncü golünü kaydetti.

Liverpool, geriye düştüğü mücadelede Avusturya ekibi LASK’ı 3-1 mağlup etti. İngiliz temsilcisinin gollerini Darwin Nunez (penaltı), Luis Diaz ve Muhammed Salah kaydetti.

Alınan sonuçlar şöyle:

Union Saint-Gilloise (Belçika) – Toulouse (Fransa): 1-1

LASK (Avusturya) – Liverpool (İngiltere): 1-3

Rennes (Fransa) – Maccabi Haifa (İsrail): 3-0

Panathinaikos (Yunanistan) – Villarreal (İspanya): 2-0

Servette (İsviçre) – Slavia Prag (Çekya): 0-2

Sheriff (Moldova) – Roma (İtalya): 1-2

Bayer Leverkusen (Almanya) – Hacken (İsveç): 4-0

Karabağ (Azerbaycan) – Molde (Norveç): 1-0

West Ham United (İngiltere) – Backa Topola (Sırbistan): 3-1

Olympiakos (Yunanistan) – Freiburg (Almanya): 2-3

Ajax (Hollanda) – Olimpik Marsilya (Fransa): 3-3

Brighton Hove Albion (İngiltere) – AEK (Yunanistan): 2-3

Sparta Prag (Çekya) – Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-2

Rangers (İskoçya) – Real Betis (İspanya): 1-0

Atalanta (İtalya) – Rakow (Polonya): 2-0

Sturm Graz (Avusturya) – Sporting Lizbon (Portekiz): 1-2

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