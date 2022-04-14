UEFA Avrupa Ligi’nde Leipzig, Merih Demiral’ın takımı Atalanta’yı eledi
Leipzig, UEFA Avrupa Ligi'nde milli futbolcumuz Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta'yı deplasmanda Nkunku'nun golleriyle 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Finali’nde Atalanta ile Leipzig karşı karşıya geldi. Azzurri d’Italia Stadı’nda oynanan mücadeleyi Alman ekibi 2-0 kazanarak yarı finale yükselen taraf oldu.
Almanya’da 1-1 biten mücadelenin rövanşında Leipzig 18. dakikada yakaladığı kontra atakta Nkunku ile 1-0 öne geçmeyi başardı.
Bol pozisyonun olduğu maçta Atalanta ikinci yarısındaki baskısına rağmen son vuruşu yapamadı. Karşılaşmanın 85. dakikasında Atalanta kalecisi Musso’nun Nkunku’ya yaptığı müdahaleye hakem Lahoz beyaz noktayı gösterdi.
İlk golün sahibi Nkunku beyaz noktanın başına gelerek 87. dakikada Atalanta’nın tüm umutların söndüren golü atarak maçın skorunu 2-0 olarak belirledi.
Milli futbolcumuz Merih Demiral ilk 11’de başladığı maçta 70. dakikada yerini Scalvini’ye bıraktı.
Alman ekibi Leipzig, UEFA Avrupa Ligi Yarı Finali’nde Rangers-Braga eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.