SPOR
Abone Ol

UEFA Avrupa Ligi’nde sezon açılıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunun ilk ayağı yarın, tek maçla başlayacak.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
UEFA Avrupa Ligi’nde sezon açılıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci turnuvası UEFA Avrupa Ligi’nin ilk maçında yarın Kazakistan temsilcisi Astana, Bulgaristan’ın Ludogorets takımını TSİ 17.00’de konuk edecek.

3. eleme turunun ilk ayağındaki diğer 6 maç ise 10 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Turun rövanş maçları ise 17 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçların TSİ programı şöyle:

Yarın:

17.00 Astana (Kazakistan) – Ludogorets (Bulgaristan)

10 Ağustos Perşembe:

19.00 Zalgiris (Litvanya) – Hacken (İsveç)

19.00 Karabağ (Azerbaycan) – HJK (Finlandiya)

20.00 Sheriff (Moldova) – BATE (Belarus)

20.00 Slavia Prag (Çekya) – Dnipro-1 (Ukrayna)

22.00 Zrinjski (Bosna Hersek) – Breidablik (İzlanda)

22.00 Olympiakos (Yunanistan) – Genk (Belçika) (AA)

Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu heyecanıİlginizi ÇekebilirŞampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı
Avrupa Azerbaycan Belçika Bosna Bulgaristan Çekya Finlandiya İsveç Kazakistan Litvanya Moldova UEFA UEFA Avrupa Ligi Ukrayna Yunanistan
X Reklam