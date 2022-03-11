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UEFA Avrupa Ligi’nde Son 16 Turu sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan 7 karşılaşmanın ardından son 16 turunda ilk maçlar tamamlandı.

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UEFA Avrupa Ligi’nde Son 16 Turu sonuçları

UEFA Avrupa Ligi’nde Son 16 Turu’nun ilk maçları tamamlandı. UEFA’nın Rusya kararı nedeniyle Spartak Moskova’nın men edilmesinin ardından Leipzig’in çeyrek finale yükseldiği turda 7 maç oynandı. Çarşamba iki, Perşembe ise beş maç oynandı.

Temsilcimiz Galatasaray’ın Barcelona ile deplasmanda 0-0 berabere kaldığı gecede Sevilla, Braga, Rangers ve Atalanta sahadan galibiyetle ayrıldı.

Çeyrek finalistler 17 Mart akşamı belli olacak.

GECENİN SONUÇLARI

Real Betis 1-2 Frankfurt

Porto 0-1 Lyon

Sevilla 1-0 West Ham

Rangers 3-0 Kızılyıldız

Braga 1-0 Monaco

Atalanta 3-2 Bayer Leverkusen

Barcelona 0-0

Atalanta Avrupa Barcelona Bayer Leverkusen Frankfurt Galatasaray Leipzig Leverkusen Lyon Monaco Porto Real Betis Sevilla UEFA UEFA Avrupa Ligi