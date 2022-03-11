UEFA Avrupa Ligi’nde Son 16 Turu sonuçları
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan 7 karşılaşmanın ardından son 16 turunda ilk maçlar tamamlandı.
UEFA Avrupa Ligi’nde Son 16 Turu’nun ilk maçları tamamlandı. UEFA’nın Rusya kararı nedeniyle Spartak Moskova’nın men edilmesinin ardından Leipzig’in çeyrek finale yükseldiği turda 7 maç oynandı. Çarşamba iki, Perşembe ise beş maç oynandı.
Temsilcimiz Galatasaray’ın Barcelona ile deplasmanda 0-0 berabere kaldığı gecede Sevilla, Braga, Rangers ve Atalanta sahadan galibiyetle ayrıldı.
Çeyrek finalistler 17 Mart akşamı belli olacak.
GECENİN SONUÇLARI
Real Betis 1-2 Frankfurt
Porto 0-1 Lyon
Sevilla 1-0 West Ham
Rangers 3-0 Kızılyıldız
Braga 1-0 Monaco
Atalanta 3-2 Bayer Leverkusen
Barcelona 0-0