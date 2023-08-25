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UEFA Avrupa Ligi’nde toplu sonuçlar

UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda 10 karşılaşma oynandı. En farklı sonucu deplasmanda Ludogorets'i 4-1 yenen Ajax elde etti.

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UEFA Avrupa Ligi’nde toplu sonuçlar

UEFA Avrupa Ligi’nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turu ilk maçları oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, play-off turunda 10 maç yapıldı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Slavia Prag (Çekya) – Zorya Luhansk (Ukrayna): 2-0

Hacken (İsveç) – Aberdeen (İskoçya): 2-2

Ludogorets (Bulgaristan) – Ajax (Hollanda): 1-4

Olimpija Ljubljana (Slovenya) – Karabağ (Azerbaycan): 0-2

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) – Sparta Prag (Çekya): 3-1

Union Saint-Gilloise (Belçika) – Lugano (İsviçre): 2-0

Slovan Bratislava (Slovakya) – Aris Limasol (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1

Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) – Sheriff (Moldova): 1-1

Olympiakos (Yunanistan) – Cukaricki (Sırbistan): 3-1

LASK (Avusturya) – Zrinjski (Bosna Hersek): 2-1 (AA)

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