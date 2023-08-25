UEFA Avrupa Ligi’nde toplu sonuçlar
UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda 10 karşılaşma oynandı. En farklı sonucu deplasmanda Ludogorets'i 4-1 yenen Ajax elde etti.
UEFA Avrupa Ligi’nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turu ilk maçları oynandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, play-off turunda 10 maç yapıldı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Slavia Prag (Çekya) – Zorya Luhansk (Ukrayna): 2-0
Hacken (İsveç) – Aberdeen (İskoçya): 2-2
Ludogorets (Bulgaristan) – Ajax (Hollanda): 1-4
Olimpija Ljubljana (Slovenya) – Karabağ (Azerbaycan): 0-2
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) – Sparta Prag (Çekya): 3-1
Union Saint-Gilloise (Belçika) – Lugano (İsviçre): 2-0
Slovan Bratislava (Slovakya) – Aris Limasol (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1
Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) – Sheriff (Moldova): 1-1
Olympiakos (Yunanistan) – Cukaricki (Sırbistan): 3-1
LASK (Avusturya) – Zrinjski (Bosna Hersek): 2-1 (AA)