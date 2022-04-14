UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finaller belli oldu! Barcelona, Frankfurt’a direnemedi

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanşları sonrasında yarı final eşleşmeleri belli oldu. Barcelona'yı deplasmanda 3-2 yenen Frankfurt gecenin sürprize imza attı.

Sozcu.com.tr

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UEFA Avrupa Ligi’nde bu gece oynanan 4 maçın ardından yarı finale yükselen takımlar belli oldu. Gecenin ilk maçında Leipzig, Atalanta’yı elerken; diğer üç yarı finalist 22.00 seansı sonrasında belirlendi. West Ham, Rangers ve Frankfurt yarı final biletini kaptı.

BARCELONA’YA FRANKFURT DARBESİ

20 Ocak’tan beri yenilmeyen Barcelona’nın 15 maçlık yenilmezlik serisine Frankfurt son verdi. Bir önceki turda temsilcimiz Galatasaray’ı eleyen Barcelona, Frankfurt karşısında çok etkisiz oyun sergiledi.

4. dakikada kazanılan penaltıyı sol bek Kostic gole çevirip takımını 1-0 öne geçirdi. 1-1’in rövanşında maça etkili başlayan Frankfurt, 36. dakikada Borre’nin yaklaşık 30 metreden enfes golüyle skoru 2-0 yaparak Camp Nou’da soğuk rüzgarlar estirdi.

Topla oynayan takım Barcelona olsa da Frankfurt rakibinden daha fazla şut çekti. Alman ekibi 7 isabetli şut çektiği maçın 67. dakikasında Kostic’in ikinci golüyle İspanyol devi karşısında 3-0’lık üstünlüğü yakaladı.

Barcelona, 84. dakikada serbest vuruşun devamında Frankfurt kalesinde Busquets ile topu filelere gönderdi ancak ofsayt nedeniyle gol sayılmadı. +9 dakika uzatma verilen mücadelenin 90+1. dakikasında Barcelona Busquets ile durumu 3-1 yaptı.

90+10’da kazanılan penaltıda Barcelona, Depay ile skoru 3-2’ye getirse de maçı uzatmalara götürmek için yeterli olmadı!

WEST HAM, LYON’A ACIMADI

1-1’in rövanşında Lyon ile West Ham, Fransa’da karşılaştı. İngiliz ekibi, 38’de Dawson ve 44’te Rice’ın golleriyle soyunma odasına 2-0 üstün gitti. 48. dakikada Bowen’ın golü West Ham’ı iyice rahatlattı ve maçı 3-0 kazanan İngiliz ekibi, yarı final biletini kaptı.

RANGERS UZATMADA TURLADI

Rangers ilk maçta 1-0 yenildiği Braga karşısında maça çok hızlı başladı. 2. dakikada Tavernier ile İskoç ekibi, 4 dakikada Roofe ile durumu 2-0 yaptı ancak VAR pozisyonu elle oynama nedeniyle iptal etti.

Braga’da savunma oyuncusu Tormena’nın yaptığı penaltı sonrasında kaptan Tavernier yine sahneye çıkıp 44’te skoru 2-0’a getirdi.

10 kişi oynayan Portekiz ekibi, Carmo ile 83. dakikada skoru 2-1 yapara maçı uzatmalara taşıdı. Rangers’ta golcü Roofe bu kez 101. dakikada sayılan golüyle durumu 3-1 yaptı. Braga’da Medeiros aynı dakika gördüğü iki sarı kartla takımını 9 kişi bıraktı.

Geride kalan dakikalarda skor değişmeyinca yarı finalin son bileti Rangers’ın oldu.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Leipzig – Rangers

Frankfurt – West Ham

UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final ilk maçları 28 Nisan Perşembe, rövanş mücadeleleri ise 5 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi Finali 18 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.